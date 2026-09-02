“Vamos mejor y tenemos rumbo”

La Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó en su Segundo Informe de Gobierno la honestidad y la austeridad de su administración, cerró filas ante las tensiones políticas que atraviesan Morena y su coalición, y lanzó un mensaje en defensa de la soberanía frente a presiones internacionales. “Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos”, sostuvo, y aseguró que su gobierno “va mejor”, porque hay rumbo.

En un mensaje que combinó el balance de sus primeros 23 meses de gestión con la defensa política del proyecto de la Cuarta Transformación (4T), la mandataria presentó como principales resultados la ampliación de los programas sociales, el aumento al salario mínimo, la reducción de los homicidios dolosos y la estabilidad de la economía mexicana frente a un escenario internacional adverso.

LA JEFA del Ejecutivo, ayer, en la presentación de avances. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

Sostuvo que durante estos meses se han cuidado los recursos públicos y afirmó que su gobierno no ha adquirido vehículos de lujo ni destinado dinero a gastos innecesarios. Los salarios de los funcionarios de más alto nivel, agregó, tampoco han aumentado. Informó que el Gobierno federal redujo en 200 mil millones de pesos el gasto corriente en comparación con 2024, sin afectar las áreas sustantivas de la administración pública, lo que, dijo, permitió mejorar las condiciones de los trabajadores de menores ingresos, aumentar salarios de maestros y crear nuevas plazas en seguridad, salud y educación.

El Tip: la mandataria iniciará, mañana en Morelos, su gira por las entidades del país para rendir cuentas al pueblo de México sobre los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Uno de los mensajes políticos más relevantes del informe fue la defensa de la unidad de la 4T. En medio de tensiones dentro de Morena y de su coalición, Sheinbaum Pardo rechazó cualquier ruptura en el movimiento y afirmó que la prioridad es la defensa de la población y de la dignidad del país. “Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, dijo, sin referirse directamente a las diferencias que han marcado al movimiento oficialista.

Además, llamó a preservar la autoridad política y moral mediante el comportamiento de quienes forman parte del gobierno: “Esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta. Por ello insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderamente resultados”.

Y remató: “Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino”. La jefa del Ejecutivo federal contrastó su administración con gobiernos anteriores y afirmó que la 4T separó el poder económico del poder político.

El Tip: CSP garantizó un Paquete Fiscal 2027 que garantice consolidación en inversión y bienestar, salud y educación.

La política de Bienestar ocupó otro de los espacios centrales del informe. Sheinbaum indicó que, al cierre de 2026, los Programas para el Bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de un billón de pesos. Destacó las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como los programas para jóvenes, madres trabajadoras, pescadores y productores.

Entre las cifras que presentó, señaló que 13 millones 788 mil adultos mayores reciben una pensión bimestral, mientras más de dos millones de mujeres de entre 60 y 64 años cuentan con la Pensión Mujeres Bienestar. También mencionó los apoyos a personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y los programas dirigidos al campo. “Estoy convencida de que México camina por el rumbo de la prosperidad compartida, con independencia, libertad y con mucha dignidad”, afirmó.

También destacó el aumento al salario mínimo como uno de los principales resultados de la transformación. “Desde 2019, las y los trabajadores viven una primavera laboral”, dijo. De acuerdo con su informe, el salario mínimo mensual pasó de dos mil 800 pesos en 2018 a nueve mil 282 en 2026, un aumento de 154 por ciento en términos reales. En la frontera norte alcanza 13 mil 409, mientras el salario medio de la economía formal llegó a 20 mil 212 pesos, la cifra más alta reportada hasta ahora.

149 mmdp más se han recaudado que en enero-agosto del 25

La mandataria sostuvo que, como resultado de la recuperación salarial, la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo desde 2005, y mencionó los avances hacia la reducción gradual de la jornada laboral hasta 40 horas semanales en 2030.

En materia de seguridad, afirmó que su administración ha logrado una disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos desde que llegó a la Presidencia, “lo que equivale a 44 homicidios menos cada día”. Señaló que julio registró el promedio diario más bajo de homicidios en 11 años y atribuyó los resultados a una estrategia con cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional (GN), fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre instituciones federales y gobiernos estatales.

EL EMPRESARIO Carlos Slim Helú fue invitado a Palacio Nacional. ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

De acuerdo con las cifras presentadas, de octubre de 2024 a julio de 2026 fueron detenidas 63 mil personas relacionadas con algún delito, entre ellas 207 objetivos prioritarios de grupos de la delincuencia organizada. También informó sobre el decomiso de armas y drogas, y el desmantelamiento de laboratorios clandestinos usados para la elaboración de metanfetaminas.

Sheinbaum Pardo reconoció que México ha enfrentado un entorno internacional complicado, particularmente por cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, pero afirmó que la economía mexicana “permanece estable y avanzando”.

Destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un crecimiento de 12 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, y que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.4 por ciento en el segundo trimestre respecto al anterior y 1.9 frente al segundo trimestre de 2025.

Afirmó, además, que la inflación mantiene una tendencia a la baja y destacó la estabilidad de la moneda: “El peso está fuerte, se mantiene en cerca de 17 pesos por dólar, una de las monedas más apreciadas en todo el mundo”.

Defendió la recuperación de la rectoría del Estado en sectores estratégicos y aclaró que esa política no implica abandonar la disciplina fiscal ni depender exclusivamente del gasto público.

La soberanía fue otro de los conceptos centrales del mensaje. En medio de las presiones comerciales y la relación con EU, sostuvo que México mantendrá cooperación y diálogo con otras naciones, pero sin renunciar a sus principios.

LA MINISTRA Lenia Batres asistió al Informe de la Presidenta ı Foto: Especial y David Patricio|La Razón

“Cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Mientras yo tenga el honor de servir como Presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia (...) la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, destacó.

El mensaje llegó en un contexto de desafíos para la relación económica con EU y Canadá, de cara a la discusión sobre el futuro de la integración comercial de América del Norte.

La mandataria dedicó también una parte de su informe a los programas educativos y a la infraestructura. En educación, defendió la ampliación de las becas: “Una beca puede hacer la diferencia entre continuar en la escuela o abandonarla. Iguala las condiciones de llegada”, dijo, al tiempo que estacó incrementos de 193 por ciento en apoyos a proyectos de investigación científica, 70 por ciento en becas al extranjero y 23 por ciento en estancias posdoctorales.

En infraestructura, señaló un avance de 88 por ciento en la repavimentación de los 51 mil kilómetros de carreteras libres de peaje del país.

Afirmó que su administración continuará con la recuperación del tren de pasajeros, al que calificó como “sello de la Cuarta Transformación de la vida pública”.

Al hacer el balance de sus primeros casi dos años de gobierno, la Presidenta convirtió su Segundo Informe en una defensa del rumbo político de su administración frente a las tensiones dentro de su movimiento, las presiones internacionales y los desafíos de seguridad y crecimiento económico. “Vamos mejor y tenemos rumbo”, insistió la mandataria.

Resultados

• 1 Billón de pesos para programas sociales.

• 42 millones de mexicanas y mexicanos reciben un Programa para el Bienestar.

• 315 Pesos es el salario mínimo diario en 2026.

• 154 Por ciento aumentó el poder adquisitivo este año.

• 23 Mil 591 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.

• 46 Por ciento bajan los homicidios dolosos.

• 59 Mil 586 detenidos por delitos de alto impacto.

• 31 Mil 66 armas de fuego aseguradas.

• 498.98 Toneladas de droga incautada en un año.

• Un millón 800 mil viviendas para familias que ganan hasta dos salarios mínimos.

• 162 Mil millones de pesos de inversión en proyectos hídricos.

• 17 Proyectos estratégicos de agua potable.

• 38 hospitales inaugurados; 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud.

• 20 Mil profesionales brindan atención casa por casa.

• 205.6 Millones de medicamentos se han entregado.

• 75 Puentes reconstruidos en Guerrero.

• 8 Puentes y distribuidores viales concluidos.

• 48 Mil kilómetros de carreteras repavimentados.

• 1.8 millones de barriles de petróleo diario prevé producir.

• 1.77 Millones de barriles de petróleo se producen diario y casi 5 mil pies de gas.

• 6 centrales de ciclo combinado construidas.

• 11 Hidroeléctricas rehabilitadas.

• 21 Mil 195 obras de electrificación.

• +14.7 millones de alumnos de nivel básico con la Beca Rita Cetina.

• 4.2 Millones de jóvenes con la Beca universal Benito Juárez.

• 414 Mil con Jóvenes Escribiendo el Futuro.

• 260 Mil estudiantes en educación superior con la Beca Gertrudis Bocanegra.

• 35 Pueblos indígenas y afromexicanos apoyados.

• 376 Caminos artesanales.

• 1,001 Centros LIBRE.

ASESINATOS, A LA BAJA ı Foto: Especial

Reconocen resultados gobernadores de la 4T

| Redacción |

gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación (4T) expresaron su más amplio reconocimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por los resultados presentados en su Segundo Informe de Gobierno; además, refrendaron su respaldo al proyecto de nación que encabeza y su compromiso de continuar con el trabajo en unidad por una nación más justa, libre, independiente y soberana.

A través de un pronunciamiento conjunto, destacaron que 73 por ciento de la aprobación ciudadana confirma la confianza del pueblo de México en un gobierno que ha conducido al país con honestidad, justicia social y rumbo definido hacia la prosperidad compartida.

Las y los mandatarios resaltaron la “primavera laboral” que vive México, “con mejores salarios y la pobreza laboral en su mínimo histórico”, así como la estabilidad económica, la fortaleza del peso y el récord alcanzado en inversión extranjera.

ALGUNOS MANDATARIOS, en el Informe de la Presidenta Sheinbaum, ayer. ı Foto: Especial

También destacaron la inversión de un billón de pesos en los Programas para el Bienestar, que beneficia actualmente a más de 42 millones de personas.

En materia de seguridad, reconocieron los resultados de la estrategia basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional (GN), el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas.

Destacaron que los homicidios dolosos han disminuido 51 por ciento, mientras que los delitos de alto impacto registran, durante 2026, una reducción de 54 por ciento con relación a 2018.

Indicaron que estos avances dan continuidad y profundizan la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, reconocieron la cercanía de la Presidenta, su respeto al federalismo y su disposición permanente para trabajar con los gobiernos estatales, haciendo posible que el bienestar y los proyectos estratégicos lleguen a todas las regiones del país.

“Estos resultados expresan una forma de gobernar con honestidad, austeridad y profundo amor al pueblo, que da continuidad y profundiza la transformación iniciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron.

Las gobernadoras y los gobernadores reconocieron especialmente la firme defensa de México ante el mundo: “Cooperación no significa sometimiento, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”.

Finalmente, reiteraron su absoluto respaldo a la Presidenta: cuente con nosotras y nosotros. México avanza con dignidad, con rumbo y con la fuerza de su pueblo”.

Andy, Adán y Noroña, ostensibles ausentes en Palacio en el Informe

| Por Tania Gómez |

La ausencia de algunas de las figuras más visibles de Morena y de la política nacional marcó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Entre los ausentes destacó Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una de los personajes que hasta hace unos meses ocupaba una posición relevante dentro de la estructura nacional de Morena.

La ausencia de Andy contrastó con la fotografía del Primer Informe de Gobierno. El 1 de septiembre de 2025, López Beltrán asistió al evento en Palacio Nacional y ocupó un lugar junto a integrantes de la dirigencia y de la cúpula partidista de Morena, cuando se desempeñaba como secretario de Organización.

El Dato: El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, evitó polemizar con Fernández Noroña y aseguró que buscará mantener diálogo con los 128 senadores.

Un año después, no se le vio entre los invitados, en medio de los señalamientos y el intenso escrutinio mediático que enfrenta, luego de que hace unas semanas diera a conocer el retiro de su visa estadounidense y de que su nombre fuera mencionado en testimoniales y documentos relacionados con expedientes judiciales que indagan una presunta red de contrabando de combustible.

En sus redes sociales, López Beltrán publicó un mensaje de respaldo a la Presidenta y subrayó una frase de su discurso: “Mientras yo sea Presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México”.

“Y lo dijo claro: la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven”, agregó el morenista en su cuenta de Instagram, y cerró su mensaje afirmando que con Claudia Sheinbaum “la transformación sigue firme. ¡Viva México!”.

Otro de los ausentes fue el senador Adán Augusto López Hernández, quien el año pasado asistió al primer informe como una de las figuras centrales del oficialismo, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

En aquel momento, Adán Augusto concentraba una de las principales posiciones de poder dentro del bloque gobernante. Sin embargo, a inicios de febrero de este año dejó tanto la coordinación del grupo parlamentario de Morena como la titularidad de la Junta de Coordinación Política, para continuar únicamente como senador de la República.

En los últimos meses, López Hernández ha quedado en el centro de distintas polémicas. Una de las principales está relacionada con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gobierno y quien fue detenido en septiembre de 2025 por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La

Barredora. A ello se han sumado los cuestionamientos que el senador ha enfrentado por presuntas inconsistencias en su patrimonio.

A la lista de ausentes se sumó el senador Gerardo Fernández Noroña, otro de los rostros más reconocibles del movimiento encabezado por Morena y quien en días pasados rechazó la elección del nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara alta: su compañero de partido Higinio Martínez Miranda, pues Fernández Noroña, quien tuvo la posición durante el primer año de trabajos, buscaba repetir en el cargo.

Otra ausencia marcada fue la de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. La mandataria panista sí estuvo presente en Palacio Nacional durante el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum Pardo, el año pasado. A diferencia de la mandataria estatal, ayer sí se vio a otros gobernadores de oposición, como los panistas Mauricio Kuri, de Querétaro, y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, o los emectistas Pablo Lemus, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León.

La inasistencia de Campos ocurre en medio de las diferencias que se hicieron públicas hace algunos meses entre la gobernadora y el Gobierno federal, particularmente a raíz de los cuestionamientos sobre la operación de personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio chihuahuense, una situación que generó polémica por las versiones sobre la autorización y coordinación de esas actividades.

Entre los mandatarios asistentes destacó el debut en los informes de la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, recientemente designada en el cargo por el Congreso de ese estado, tras la nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, requerido en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El día en que Domínguez Nava fue designada, el pasado 25 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum le expresó su respaldo y garantizó el apoyo del Gobierno federal en temas clave como la seguridad.

No obstante, la titular del Ejecutivo federal encabezó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, acompañada por integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores, representantes del Poder Judicial, empresarios, académicos, líderes sindicales y personajes de la vida cultural del país.

Destaca CSP menor deuda de Pemex

| Por Elizabeth Hernández |

Petróleos Mexicanos recortó su deuda hasta ubicarla en el nivel más bajo de los últimos 12 años. El saldo total bajó a 77.5 mil millones de dólares, 11.6 por ciento menos que al término del año pasado y 26.7 por ciento por debajo de lo conseguido en 2018. Esta reducción se colocó entre los principales resultados del balance energético presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, en el que destacó un recorte acumulado de 20 mil millones de dólares (mmdd) en los pasivos de la petrolera.

El reporte consigna además un EBITDA, —Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, indicador internacional que mide el desempeño operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones—, de 262 mil millones de pesos, con margen de 29.9 por ciento. En obligaciones con proveedores y contratistas, Pemex cubrió 582 mil millones en 2025 y otros 248 mil millones en el primer semestre de 2026, cifras que el Gobierno vinculó con su estrategia financiera y de desendeudamiento.

En el segundo trimestre de 2026, la empresa elevó 90 por ciento su flujo operativo y llevó sus exportaciones de crudo a 565.7 mil barriles diarios. El 12 de febrero regresó a los mercados de capital con una colocación por 31 mil 500 millones de pesos, sobresuscrita 2.5 veces y con 13 por ciento de participación internacional.

El Dato: EL plan de Justicia Energética acumula 20 mil 377 obras de electrificación para 600 mil personas en 13 mil comunidades del país. Busca una cobertura de 99.99% para 2028.

En el balance energético, la Presidenta señaló que Pemex produce 1.77 millones de barriles diarios de hidrocarburos y casi cinco mil millones de pies cúbicos de gas natural al día. Añadió que el Sistema Nacional de Refinación procesa más de 1.5 millones de barriles cada jornada.

Sobre la Refinería Olmeca, el informe reporta un promedio de 188 mil barriles diarios entre septiembre de 2025 y junio de 2026, con un máximo de 263 mil en diciembre, equivalente a 77 por ciento de su capacidad instalada.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, afirmó la mandataria.

Para elevar la producción de gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre, la estrategia incluye dos coquizadoras. Sheinbaum fijó para este año la conclusión de la instalación de Tula y para el primer semestre de 2027 la de Salina Cruz. El Informe reportó, en junio, avances físicos de 97 y 80.1 por ciento, respectivamente.

También destacó que la producción de fertilizantes de Pemex alcanzó mil 185 toneladas en 2026, 38 por ciento por encima de 2024, y citó los proyectos de Escolín, Cosoleacaque, Morelos y Cangrejera dentro de la recuperación de la petroquímica nacional. Entre septiembre de 2025 y junio pasado, esa rama aumentó 41.3 por ciento, de 148 mil a 209.2 mil toneladas.

Frente a la dependencia del exterior, Sheinbaum sostuvo que 75 por ciento del gas natural consumido en México proviene de importaciones y que 90 por ciento de ese volumen tiene origen en recursos no convencionales. El Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Gasoductos, con 141 mmdp hacia 2030 para ampliar y modernizar la red, que suma 21 mil 149 kilómetros, además de abastecer al sureste, 13 nuevas centrales eléctricas y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Respecto al gas no convencional, informó que un comité plural de especialistas analiza su viabilidad sin comprometer los recursos hídricos. Su primera conclusión estableció la prohibición de explotación en la Cuenca Tampico-Misantla para evitar daños a comunidades y recursos naturales, mientras estudian la disponibilidad de agua salobre en la Cuenca de Burgos.

La Comisión Federal de Electricidad inició un plan de inversión superior a 244 mmdp para ampliar las redes de transmisión y distribución. El Gobierno aprobó 38 proyectos de generación con capital público y privado por 10 mil 600 mdd, con ocho mil 25 megawatts de capacidad y más de dos mil 500 de almacenamiento.

Oposición presenta su “informe real”

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

En el marco del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el diputado federal del PAN Federico Döring presentó lo que calificó como el “informe real” sobre el estado que guarda la nación, un diagnóstico con el que buscó contrastar el balance oficial presentado por la administración federal.

En un mensaje difundido en redes, Döring Casar sostuvo que, frente a los resultados que el Gobierno destacará en su informe, existe “otra realidad” que, desde su perspectiva, está marcada por el bajo crecimiento económico, el incremento de la deuda, la crisis financiera de Petróleos Mexicanos, la inseguridad, las desapariciones y presuntos actos de corrupción.

Otro de los ejes de su llamado “informe real” fue Pemex. El legislador panista afirmó que la empresa petrolera ha recibido alrededor de 1.7 billones de pesos en apoyos públicos y que, pese a ello, mantiene una deuda superior a un billón de pesos, además de adeudos con proveedores.

En la Cámara alta, el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, calificó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta como un ejercicio cargado de propaganda y con poca autocrítica frente a los problemas que persisten en el país. Al cuestionar el balance presentado, sostuvo que el discurso oficial está lejos de reflejar la realidad que enfrentan millones de mexicanos, particularmente, en materia de seguridad, extorsión, empleo y acceso a los servicios de salud.

4T destaca economía, bienestar y soberanía

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

A DOS AÑOS del inicio de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, legisladores y dirigentes de Morena destacaron que México atraviesa una etapa de fortalecimiento económico, estabilidad y defensa de la soberanía nacional.

Al fijar su postura sobre el Segundo Informe de Gobierno, la dirigente nacional, Ariadna Montiel, aseguró que el país avanza hacia una etapa de mayor bienestar, justicia y ampliación de derechos sociales y bienestar, en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno federal.

El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez, calificó como “de primera” el Informe de la mandataria y aseguró que su administración “va avanzando muy bien en todos los rubros”, además de llamar a senadores y diputados a dar celeridad al trabajo parlamentario. El morenista resaltó el liderazgo de Sheinbaum y afirmó que cuenta con la determinación necesaria para continuar al frente del país.

El Dato: EL líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, garantizó que su grupo parlamentario en San Lázaro seguirá trabajando de cerca con las iniciativas presidenciales.

El coordinador la bancada en la Cámara alta, Ignacio Mier, afirmó que el Gobierno de Sheinbaum llega a su Segundo Informe con resultados en materia económica, política y social, además de respaldo dentro de su partido, y destacó lo que calificó como un escenario de estabilidad en distintos ámbitos: “Es un informe de logros, de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad social y de liderazgo”.

Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena, aseguró que México atraviesa una etapa de fortalecimiento económico, estabilidad y defensa de la soberanía nacional, y sostuvo que el lema “Honestidad y Resultados” refleja, desde su perspectiva, los avances alcanzados durante los primeros dos años de la administración federal, particularmente en materia económica, laboral y de bienestar social.

68 por ciento de aprobación tiene la Presidenta

Destacó como uno de los principales resultados el comportamiento de la economía mexicana, al señalar la fortaleza del peso frente al dólar y los incrementos al salario mínimo, factores que, afirmó, han contribuido a una reducción de la pobreza laboral.

También el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados cerró filas con la Presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación de su Segundo Informe, y aseguró en un posicionamiento que los resultados expuestos muestran avances en materia económica, social y de seguridad, por lo que refrendó su compromiso de acompañar las reformas y políticas necesarias para consolidar el llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.