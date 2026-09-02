Andy, Adán y Noroña, ostensibles ausentes en Palacio en el Informe

La ausencia de algunas de las figuras más visibles de Morena y de la política nacional marcó el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Entre los ausentes destacó Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una de los personajes que hasta hace unos meses ocupaba una posición relevante dentro de la estructura nacional de Morena.

La ausencia de Andy contrastó con la fotografía del Primer Informe de Gobierno. El 1 de septiembre de 2025, López Beltrán asistió al evento en Palacio Nacional y ocupó un lugar junto a integrantes de la dirigencia y de la cúpula partidista de Morena, cuando se desempeñaba como secretario de Organización.

El Dato: El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, evitó polemizar con Fernández Noroña y aseguró que buscará mantener diálogo con los 128 senadores.

Un año después, no se le vio entre los invitados, en medio de los señalamientos y el intenso escrutinio mediático que enfrenta, luego de que hace unas semanas diera a conocer el retiro de su visa estadounidense y de que su nombre fuera mencionado en testimoniales y documentos relacionados con expedientes judiciales que indagan una presunta red de contrabando de combustible.

En sus redes sociales, López Beltrán publicó un mensaje de respaldo a la Presidenta y subrayó una frase de su discurso: “Mientras yo sea Presidenta de la República, defenderé la soberanía, la dignidad y la independencia de México”.

“Y lo dijo claro: la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte. Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven”, agregó el morenista en su cuenta de Instagram, y cerró su mensaje afirmando que con Claudia Sheinbaum “la transformación sigue firme. ¡Viva México!”.

Otro de los ausentes fue el senador Adán Augusto López Hernández, quien el año pasado asistió al primer informe como una de las figuras centrales del oficialismo, en su calidad de coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta.

En aquel momento, Adán Augusto concentraba una de las principales posiciones de poder dentro del bloque gobernante. Sin embargo, a inicios de febrero de este año dejó tanto la coordinación del grupo parlamentario de Morena como la titularidad de la Junta de Coordinación Política, para continuar únicamente como senador de la República.

En los últimos meses, López Hernández ha quedado en el centro de distintas polémicas. Una de las principales está relacionada con Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su gobierno y quien fue detenido en septiembre de 2025 por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La

Barredora. A ello se han sumado los cuestionamientos que el senador ha enfrentado por presuntas inconsistencias en su patrimonio.

A la lista de ausentes se sumó el senador Gerardo Fernández Noroña, otro de los rostros más reconocibles del movimiento encabezado por Morena y quien en días pasados rechazó la elección del nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara alta: su compañero de partido Higinio Martínez Miranda, pues Fernández Noroña, quien tuvo la posición durante el primer año de trabajos, buscaba repetir en el cargo.

Otra ausencia marcada fue la de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván. La mandataria panista sí estuvo presente en Palacio Nacional durante el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum Pardo, el año pasado. A diferencia de la mandataria estatal, ayer sí se vio a otros gobernadores de oposición, como los panistas Mauricio Kuri, de Querétaro, y Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato, o los emectistas Pablo Lemus, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León.

La inasistencia de Campos ocurre en medio de las diferencias que se hicieron públicas hace algunos meses entre la gobernadora y el Gobierno federal, particularmente a raíz de los cuestionamientos sobre la operación de personal de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio chihuahuense, una situación que generó polémica por las versiones sobre la autorización y coordinación de esas actividades.

Entre los mandatarios asistentes destacó el debut en los informes de la nueva gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez, recientemente designada en el cargo por el Congreso de ese estado, tras la nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, requerido en Estados Unidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El día en que Domínguez Nava fue designada, el pasado 25 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum le expresó su respaldo y garantizó el apoyo del Gobierno federal en temas clave como la seguridad.

No obstante, la titular del Ejecutivo federal encabezó su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, acompañada por integrantes de su gabinete, gobernadores, legisladores, representantes del Poder Judicial, empresarios, académicos, líderes sindicales y personajes de la vida cultural del país.