Peón abandonado, rey dragón inigualable es una serie en formato vertical creada mediante Inteligencia Artificial (IA) que se ha captado la atención del público desde hace unos días.

Descubre de qué se trata la producción y dónde puedes verla.

¿De qué trata Peón abandonado, rey dragón inigualable?

Owen, heredero repudiado de la familia Hale, carga con el peso del desprecio y la traición. Sin embargo, su destino cambia cuando se convierte en el único discípulo del maestro de los Caballeros Dragón y despierta las Diez Marcas del Dios Dragón, un poder ancestral que lo conecta con Akira, portadora del linaje del Dragón Dorado.

Despojado de su nombre y perseguido por el Santuario que debía protegerlo, Owen descubre secretos que su familia ocultó durante años. El joven despreciado resurge con la furia y la fuerza de un Dios Dragón, dispuesto a vengarse de quienes lo humillaron.

A partir de ese momento, se convierte en el Señor Dragón, emprendiendo un viaje por todo el continente acompañado de su dragón. Su paso provoca que la tierra tiemble y los cielos se oscurezcan, anunciando que un nuevo poder ha despertado.

Owen enfrentará rivales, revelará traiciones y redefinirá su destino con la fuerza de un dios.

Peón abandonado, rey dragón inigualable 2 ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Peón abandonado, rey dragón inigualable, ¿dónde ver la serie viral animada?

Peón abandonado, rey dragón inigualable forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros 12, de los 43 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.

También te recomendamos buscar en TikTok, donde los fans de las series en formato vertical publican capítulos o resúmenes. Una opción es la cuenta anzulvil.

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