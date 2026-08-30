Olivia Rodrigo reúne 20 mdd en festival Daisy Chain Fields para apoyar a mujeres y niñas

Olivia Rodrigo en el Festival Musical Daisy Chain Fields en el Great Park de Irvine, California, el 29 de agosto del 2026.

Al evocar el mismo feminismo pop-rock de “hazlo tú misma” de sus influencias musicales de los años 90, Olivia Rodrigo recaudó 20 millones de dólares para el bienestar de las mujeres con un concierto benéfico que activó a su joven audiencia.

El festival “Daisy Chain Fields” reunió a un cartel liderado por mujeres que incluyó a la estrella del pop queer Chappell Roan, la rapera revelación Doechii y las pioneras riot grrrl Bikini Kill en torno a temas de salud de las mujeres, protecciones laborales y derechos legales. Antes del festival del sábado en Irvine, California, Rodrigo anunció que el espectáculo ya había recaudado lo suficiente como para hacer una donación de 10 millones de dólares a 10 agrupaciones entre ellas Planned Parenthood, el National Women’s Law Center y Black Mamas Matter Alliance.

La filántropa Melinda French Gates prometió otros 10 millones de dólares a través de su organización Pivotal Ventures en una aparición sorpresa al inicio del set, en que calificó a Rodrigo como “una fuerza” y la elogió por “mostrarle a una nueva generación cuánto importan sus voces”.

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Olivia Rodrigo afirmó el viernes, al hablar junto a los beneficiarios, que los artistas y activistas del festival le dan esperanza pese a la “regresión de los derechos de las mujeres” en la actualidad.

“De hecho, por eso me enamoré del nombre ‘Daisy Chain’”, comentó el viernes la cantante. “Me sirvió como recordatorio de cómo partes individuales pueden unirse para crear algo fuerte e irrompible”.

Olivia Rodrigo, de 23 años, se ha hecho un nombre al canalizar la rabia y la insatisfacción del romance moderno en canciones super exitosas. Pocas superestrellas están mejor posicionadas para tender un puente entre la Generación Z y las organizaciones sin fines de lucro, que han tenido dificultades para construir relaciones con donantes más jóvenes, quienes suelen preferir formas informales de dar.

Esa conexión no pasa desapercibida para los asistentes de Daisy Chain Fields.

“La gente no se une ni se moviliza a menos que se sienta conectada con el grupo que se está movilizando”, expresó Grace Slevin, de 24 años. “¿Qué hay mejor que la música?”.

Los conciertos benéficos han sido populares desde hace mucho tiempo para canalizar millones de dólares hacia todo tipo de causas, desde ayuda a refugiados y alivio del hambre hasta respuesta a pandemias y desastres naturales. Pero han pasado décadas desde que un artista joven con el seguimiento de Rodrigo reunió a sus pares por la justicia de género.

Olivia Rodrigo actua en el Daisy Chain Fields Music Festival el sabado 29 de agosto de 2026, en Great Park en Irvine, California. ı Foto: AP

Ese enfoque llega mientras el presidente Donald Trump intenta eliminar las subvenciones a clínicas de salud reproductiva para proporcionar anticonceptivos y tratar infecciones de transmisión sexual. Su administración pausó 27,5 millones de dólares el año pasado para ese tipo de organizaciones, incluidas algunas afiliadas de Planned Parenthood, antes de que funcionarios aceptaran restituir el dinero.

Para Slevin, residente del condado de Orange, California, y activista contra la trata sexual, Daisy Chain Fields encarna el sentimiento de “las mujeres deben ser las personas que necesitaban cuando eran niñas”. Le encanta que las asistentes sean invitadas a conocer el trabajo de los beneficiarios además de donar.

Daisy Chain Fields invitó a agrupaciones a interactuar con los fans en su “aldea de filantropía”. Los asistentes al festival pueden coleccionar pines de cada puesto mientras aprenden sobre servicios de salud de socios locales de Planned Parenthood o rinden homenaje a cuidadores a través de la National Domestic Workers Alliance.

Las generaciones más jóvenes esperan esa autenticidad, señaló Slevin; algo más allá de un “pseudoprogresismo”.

“Pueden ver lo profundamente entrelazada que está la música con la causa”, manifestó. “No es solo, como, algo de último momento”.

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