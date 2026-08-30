Estoy embarazada, y el bebé no es tuyo: ¿Dónde ver la serie?

La serie en formato vertical Estoy embarazada, y el bebé no es tuyo es un drama en el que conocemos la historia de una mujer que tenía un matrimonio feliz hasta que llegó una mujer idéntica al primer amor de la famosa.

¿De que trata Estoy embarazada, y el bebé no es tuyo?

Estoy embarazada, y el bebé no es tuyo sigue la historia de Iris, una joven rica, tenía un matrimonio feliz con el CEO Declan, hasta que Bianca, una pasante que se parecía demasiado al primer amor fallecido de Declan, se metió entre ellos.

Incapaz de soportar que su amor fuera profanado, Iris decidió quedar embarazada del bebé de otro hombre y abandonar a Declan para siempre.

¿Dónde ver Estoy embarazada, y el bebé no es tuyo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la aplicación de GoodShort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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