La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra

La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra es una serie en formato vertical animada, creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra?

El Rey Dios Kairos, decidido a proteger a su esposa, selló sus poderes divinos y vivió como un simple mortal. Sin embargo, Cassia no mostró gratitud, sino que regresó embarazada del hijo de su amante y exigió la reliquia familiar, humillándolo en público.

Llevado al límite, Kairos rompió sus cadenas y despertó su divinidad suprema. Con su poder reveló que el amante era un espía del Abismo, lo que derivó en su ejecución inmediata. Cassia, suplicando piedad, huyó al exilio, marcada por la vergüenza.

Kairos, en cambio, reclamó su trono absoluto y reafirmó su lugar como soberano divino, recordando al mundo que la verdadera fuerza no puede ocultarse ni ser traicionada.

La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra: ¿Dónde ver la serie viral animada?

La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros nueve, de los 69 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.

Otra opción es TikTok, donde puedes encontrar algunos capítulos.

@mml.action Episodio 2 ✨✨Like, Commentez et Partagez ⚡ ⚡ La Valquiria se divorcia del 💥Dios de la Guerra Para proteger a su esposa, el Rey Dios Kairos selló sus poderes divinos y simuló ser un simple mortal. En lugar de estar agradecida, Cassia regresó embarazada del hijo de su amante para exigir la reliquia familiar mientra#dramachino #kdrama #peliculas #pyfツviral_❤ #viral ♬ Warriors in battle - Leonardo Travensoli

Otras series que puedes leer: