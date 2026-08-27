La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra es una serie en formato vertical animada, creada mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).
En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.
¿De qué trata La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra?
El Rey Dios Kairos, decidido a proteger a su esposa, selló sus poderes divinos y vivió como un simple mortal. Sin embargo, Cassia no mostró gratitud, sino que regresó embarazada del hijo de su amante y exigió la reliquia familiar, humillándolo en público.
Por ti, contra el mundo: ¿Dónde ver el drama chino?
Llevado al límite, Kairos rompió sus cadenas y despertó su divinidad suprema. Con su poder reveló que el amante era un espía del Abismo, lo que derivó en su ejecución inmediata. Cassia, suplicando piedad, huyó al exilio, marcada por la vergüenza.
Kairos, en cambio, reclamó su trono absoluto y reafirmó su lugar como soberano divino, recordando al mundo que la verdadera fuerza no puede ocultarse ni ser traicionada.
La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra: ¿Dónde ver la serie viral animada?
La Valquiria se divorcia del Dios de la Guerra forma parte del catálogo de ReelShort, plataforma que se puede utilizar desde su sitio web o mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.
Para acceder a la historia completa se necesita una suscripción activa en dicha plataforma, sin embargo, los primeros nueve, de los 69 episodios que conforman la historia, están disponibles sin costo.
Otra opción es TikTok, donde puedes encontrar algunos capítulos.
Otras series que puedes leer:
- El capo que me perdió: Sigue la historia de Ava Voss, una joven que quedó flechada del capo mafioso Dante Moretti después de que él le prometió que la cuidaría por siempre. Lo que no sabía era que en realidad, Dante siempre quiso cuidar de Lidia y le ocultó toda la verdad a Ava para que ella fuera el objetivo de sus enemigos y su verdadero amor estuviera a salvo.
- El regreso del Rey Lobo: Nory fue desterrado por no despertar su forma de lobo y pasó veinte años entrenando con tres maestros de rango sagrado. Al regresar para ver a su madre, decidió entrar al Torneo del Clan. Allí hizo añicos la piedra de prueba y derrotó con facilidad a sus rivales, revelando que era el salvador esperado por los tres Líderes Lobos Dorados.
- El gran y poderoso genio: Elijah Baran, un genio en una lámpara mágica, puede conceder tres deseos. Después de miles de años, un multimillonario usó su último deseo para concederle la libertad a Elijah con una condición: Debía casarse con su nieta, Christine, durante cinco años. Para cumplir el deseo, Elijah se transformó en humano, se casó con Christine.
- Que se case quien quiera yo me largo: Sigue la historia de Mia Sullivan, una joven que sufre la traición de su novio, cuando él se escapa a un partido de futbol de la prima de la joven mientras ella se encontraba esperándolo en el aeropuerto en el día de su viaje importante. Para Mia, eso es solo el inicio, ya que olvidan su alergia mortal al huevo, Bella se prueba su vestido de novia y toda la familia se pone de su parte.