La serie en formato vertical Por ti, contra el mundo es un drama chino en el que conocemos la historia de una mujer que tiene una segunda oportunidad para enmendar sus errores del pasado.

¿De qué trata Por ti, contra el mundo?

Por ti, contra el mundo sigue la historia de Clara Ríos, una mujer de una familia adinerada que fue traicionada por su familia entera y murió de la peor manera.

Por ti, contra el mundo: ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Es en el funeral que se entera sobre lo sucedido, así como que su único aliado es Adrián, un peligroso mafioso que al verla fallecida, decide matarlos a todos por venganza y por el amor hacia ella.

Es entonces que él también muere, pues decidió acompañar a la joven incluso en la otra vida. Es entonces cuando ella entiende que él nunca la vio como un juguete, sino que la amaba de verdad. Tras ver todo esto, Clara regresa a la vida, en la que promete hacerlo todo diferente.

¿Dónde ver Por ti, contra el mundo?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la aplicación de DramaBox. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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