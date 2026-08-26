La disputa entre Babo, líder de Cartel de Santa, y La Kelly Medanie lleva varios días siendo tendencia en redes sociales, pero pocos saben que todo comenzó con una colaboración musical que pronto se convirtió en el origen de esta polémica.

Descubre el origen del conflicto entre los raperos mexicanos.

Video de Babo y La Kelly, esta es la colaboración que desató la tiradera entre ellos

Todo inició cuando Babo lanzó la canción “Bien Pata”, incluida en su álbum Vol. 8 Primer Capítulo. El tema es romántico, pero al mismo tiempo “le tira” a una mujer, quienes, según usuarios, sería La Kelly.

Poco después, la rapera respondió con un TikTok y con su propio tema titulado “Pelona”, pues ella ha acusado en varias ocasiones al rapero de no haberle pagado las regalías correspondientes por su participación en la canción “Shorty Party”, de 2023.

Entre otras cosas, dice la canción de La Kelly: “PINCH* PELONA WE/ YA FUE MUCHO NO?/PARA ESA RATA DE RIATA BARATA LE SALIÓ UNA P*ERRA QUE EN SUS ROLAS SI DESTACA/PINCHE PELONA AL CHILE ESTÁS BIEN PATA/NO TE HAGAS LA MUSTIA QUE EL CULIT* TE DELATA/APOCO NO? SI YO TAMBIÉN ESTABA AHÍ/LE GUSTAN LOS D*LDOS Y PONERSE DE PERRITO/APOCO NO? SI YO TAMBIÉN ESTABA AHÍ/PAPI NO TE OLVIDES TAMBIÉN USAS EL HOYITO”.

Video oficial de ‘Shorty Party’ de Babo y La Kelly

A continuación, te compartimos el video oficial de “Shorty Party”, la canción de Cártel de Santa y La Kelly que inició la tiradera entre ellos. Actualmente, el clip, que fue publicado el 4 de marzo de 2023, acumula más de 588 millones 56 mil 502 vistas.

El tema es uno de los más exitosos de Babo en los últimos años. Además, varios fragmentos se han vuelto virales en redes sociales como TikTok e Instagram, donde también acumula millones de reproducciones.

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