Kelly Osbourne preocupa a fans por extrema delgadez, ¿es real la foto viral en desfile de Louis Vuitton?

Kelly Osbourne se convirtió en el centro de atención de las redes sociales después de que se hiciera viral una foto en la que supuestamente aparece con un vestido blanco en el desfile de Louis Vuitton Resort 2027.

¿Es real la imagen viral de Kelly Osbourne en un desfile de Luis Vuitton?

En la imagen, veríamos a Kelly Osbourne con un vestido blanco corto sin mangas, lo que dejaría ver una extrema delgadez en su complexión. Sin embargo, resulta ser que la foto es totalmente falsa, pues ella ni siquiera estuvo presente en el evento de Louis Vuitton.

pensé que la foto estaba EDITADA dios pic.twitter.com/k8RnK4VMwM — ؘjuandi (@poxelse) May 23, 2026

Fueron varios los creadores de contenido en redes sociales que cayeron en la mentira de la imagen que fue modificada con Inteligencia Artificial para transformar el cuerpo de la hija de Ozzy Osbourne, por lo que plataformas como X colocaron disclaimers donde señalaban la falsedad de las publicaciones.

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En la foto editada, vemos a la socialité con un bolso diminuto y un collar dorado de la marca; además, lleva un tono de rubio más oscuro que el que utiliza en la actualidad.

Los detalles que preocuparon a los fans fue la apariencia física de la mujer en general, pues a pesar de su vestimenta formal, sus brazos y piernas tenían una delgadez extrema, con la piel pegada al hueso sin apariencia de músculo. Asimismo, el rostro de la famosa también lucía mucho más delgado, con los pómulos y el mentón marcados en extremo y sin nada de grasa en la zona de las mejillas.

Kelly Osbourne no fue la única persona de la farándula en sufrir alteraciones físicas, pues en redes sociales también viralizaron la foto de Max Muñiz, hijo de Jennifer López, con una apariencia preocupante.

❌ Ni KELLY OSBOURNE estuvo en el evento de Louis Vuitton, ni MAX MUÑIZ asistió con su mamá a la presentación de NETFLIX ‼️



La foto viral de Kelly Osbourne en el desfile de Louis Vuitton es 100% FALSA. 👎🏻👎🏻

No solo usaron IA para modificar su cuerpo de forma extrema y… pic.twitter.com/haDTUIQ6JB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 23, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Kelly Osbourne?

Kelly atraviesa una etapa complicada tras la muerte de su padre en julio del 2025. Apenas el pasado viernes, la conductora publicó una breve reflexión: “Aún te sigo buscando en los momentos cotidianos, papá… en habitaciones silenciosas, en tardes agotadoras, en cada parte de la vida en la que debiste haber estado“, lamentó.

A pesar de que la imagen era falsa, cabe mencionar que la integrante de los Osbourne sí ha tenido una transformación física a través de los años, donde ella misma confesó que se sometió a una cirugía gástrica que la ayudó a perder alrededor de 28 kilos.

Sin embargo, en los Brit Awards 2026 y los Grammy 2026, Kelly Osbourne sorprendió al aparecer con una figura notablemente más delgada. Esto va con la tendencia de celebridades de Hollywood que han aparecido recientemente con una delgadez considerable que ha generado preocupación en el público ante el posible retorno de enfermedades relacionadas con la presión por perder peso.

Sharon, Kelly, and Jack Osbourne walking The Clive Davis Pre GRAMMY Gala red carpet last night! pic.twitter.com/OsPsheTak2 — Rock Photography (@Photomusicrock) February 1, 2026