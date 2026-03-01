Kelly Osbourne responde a críticas sobre su físico tras aparecer en los Brit Awards; así se ve

Kelly Osbourne responde a críticas sobre su físico tras aparecer en los Brit Awards 2026; así se ve

La edición 2026 de los Brit Awards se celebró ayer y estuvo marcada por un emotivo homenaje a Ozzy Osbourne, quien recibió un Lifetime Achievement Award de manera póstuma.

En la ceremonia, su esposa Sharon y su hija Kelly Osbourne subieron al escenario para recordar al legendario músico. Sin embargo, más allá del tributo, la atención del público y los medios se centró en la apariencia extremadamente frágil y delgada de Kelly, generando una ola de comentarios y preocupación en redes sociales.

Y como no pudieron faltar las críticas, la hija del rockero envió un duro mensaje a sus haters.

Fans se preocupan por la salud de Kelly Osbourne, así se veía en los Brit Awards 2026

La presencia de Kelly Osbourne en la gala de los Brit Awards 2026 fue impactante. Pese a lucir un atuendo de lujo, lo que más llamó la atención fue su notoria pérdida de peso y aspecto físico.

De inmediato, se encendieron las alarmas entre sus seguidores, quienes expresaron inquietud sobre su estado de salud.

Kelly Osbourne looks completely unrecognizable during Brit Awards.



Fans have expressed increasing concern over her frail appearance.



Her mother, Sharon Osbourne, has openly spoke about her own extreme weight loss using Ozempic. pic.twitter.com/Vsj8Gt5Wec — Oli London (@OliLondonTV) March 1, 2026

En redes sociales, los comentarios se multiplicaron. Algunos usuarios manifestaron su apoyo a Kelly Osbourne, mientras otros criticaron duramente su apariencia física.

Lamentablemente la situación no es nueva para la artista, quien en varias ocasiones ha enfrentado ataques relacionados con su imagen. Por ello, es que salió a responder a las críticas.

Kelly Osbourne responde a críticas sobre su aspecto tras aparecer en los Brit Awards 2026

En medio de las críticas, Kelly Osbourne optó por responder con franqueza, dejando claro que atraviesa una etapa difícil, sobre todo tras la muerte de su padre. Además, reveló que, en este momento, lo que menos necesita son críticas o chismes sobre su apariencia física.

“Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que claramente está pasando por algo. Están pateándome mientras estoy deprimida, dudando de mi dolor, difundiendo mis luchas como chismes, y dándome la espalda cuando más necesito apoyo y amor.

“Nada de esto prueba fuerza; solo revela una profunda ausencia de compasión y carácter. Actualmente estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. Ni siquiera debería tener que defenderme a mí misma. ¡Pero no voy a sentarme aquí y permitirme ser deshumanizada de tal manera!“, señaló Kelly tras su aparición en los Brit Awards 2026.

Lo cierto es que en menos de un año su apariencia ha cambiado mucho y, más allá de las críticas, esto debe ser un llamado de atención para darle mayor importancia a la salud mental y no regresar a la época en que la delgadez extrema está de moda.