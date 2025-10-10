Ozzy Osbourne, réquiem sin retorno

Del recién fallecido Ozzy Osbourne se ha dicho que fue un pionero y gigante indiscutible del heavy metal, sus discos con Black Sabbath y como solista han vendido millones alrededor del mundo, se ha destacado que fue influencia definitiva de una enorme cantidad de músicos, entre ellos miembros de bandas como Iron Maiden y Slayer. Todo está en el documental No Escape From Now, que no sólo hace una retrospectiva del ídolo, sino que humaniza a la leyenda de la música al mostrar su deterioro físico derivado de una cirugía mal practicada; además de abordar las distintas enfermedades que lo aquejaban antes de morir el 22 de julio del presente año.

En voces de su esposa, Sharon, hijos (Aimee, Kelly y Jack), amigos, colegas y la del propio Ozzy Osbourne, la leyenda conocida como El Príncipe de las Tinieblas, adquiere un nuevo significado al mostrarlo sumergido en una batalla constante contra el dolor y los altibajos emocionales, las cancelaciones de shows inesperadas con la esperanza de volver a los escenarios, hasta conseguirlo en un concierto planteado como el final de su carrera y que, sin saberlo, dado su fallecimiento a tan sólo unas semanas de haberlo realizado, también se convertiría en su despedida de la existencia. El histórico Back to the Beginning, en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, en el que reunió a bandas de la talla de Guns N’ Roses y Metallica.

El Dato: Aunque se concibió como un retrato de sus esfuerzos por volver a los escenarios, el filme se convirtió en un tributo, tras su reciente muerte.

A pesar de estos importantes testimonios que se incluyen en el documental, la propuesta ofrece muy poco, de hecho predomina el aire a reality show, lo cual, por otro lado tiene mucho sentido si pensamos en que la serie de MTV, que seguía el día a día de Ozzy y su familia, fue una de las que consolidaron dicho formato televisivo a principios de este siglo. Pero hay que reconocerle la corrección a nivel técnico y de producción, que permite capturar la fuerza emotiva de las jornadas del protagonista en compañía de su esposa Sharon, quien con un gran cariño irreductible fue pieza clave para que se sostuviera en los momentos más álgidos de su vida.

Los fans amarán tanto las visiones de la intimidad doméstica como el detrás de cámaras de los previos a su inducción al Salón de la Fama, así como la preparación del concierto Black Sabbath back to the beginning, con la aparición de Chad Smith, de Red Hot Chili Peppers, Robert Trujillo y James Hetfield de Metallica; Billy Idol, Slash de Guns and Roses, Tom Morello de Rage Against the Machine, y el actor Jack Black dando testimonio de cómo Ozzy Osbourne parecía revitalizarse al escuchar los acordes en los ensayos, con los que de esta manera, se negaba a extinguirse de nuestro plano físico y abandonar lo que más amaba hacer: música.

Ozzy Osbourne: No Escape From Now, que está ya disponible en la plataforma de Paramount Plus, aunque puede llegar a ser genérico en su manufactura, es gracias a lo puntual del seguimiento, además de la honestidad del personaje y la innegable trascendencia de su trayectoria, que se convierte en un emotivo réquiem para el hombre detrás de la figura mítica delineada por los reflectores, cuya melancólica épica cotidiana está a la altura de su leyenda, acompasado por rolas como “Crazy Train” y “Gods of Rock n roll”, ahora salpicada de embriagadora nostalgia.

Ozzy Osbourne: No Escape From Now

Cuándo: Estreno 7 de octubre.

Dónde: Disponible en Paramount+.

Dirección: Tania Alexander dirigió el documental, en la que participó la familia Osbourne.

Producción: Sharon Osbourne fue productora ejecutiva.