MasterChef México 24/7: ¿Quién sale eliminado de hoy 24 de mayo?

El programa de MasterChef México 24/7 tendrá a un eliminado este domingo, luego de que cambió el formato del reality show a 24/7.

Varios de los participantes están nominados y con los votos del público algunos se podrán salvar, mientras otros tendrán que defender su lugar sometiéndose al desafío con los jueces del programa.

Los nominados de esta noche en MasterChef son:

Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

¿Quién es el eliminado de hoy de MasterChef México 24/7?

De acuerdo con los fans, esperan que el eliminado de MasterChef México 24/7 sea Lancer, ya que los seguidores del reality no empatizan con él. Además de que en la semana tuvo un enfrentamiento con Antrax porque le dijo le olía la boca.

Entonces tuvo otro enfrentamiento con la conductora Claudia Lizaldi, quien le pidió que se retirara por haber insultado a su compañero.

Sin embargo, Lancer se defendió y le dijo a la conductora que ella que ella no era parcial y que tomó partido por Antrax al ofrecerle abrazarlo cuando tuvo la diferencia con él. Claudia le solicitó respeto y terminó por sacarlo de la cocina.

Lancer es uno de los que tiene más detractores tanto de fans como de sus compañeros, sin embargo, los fans, tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy en vivo para conocer al verdadero eliminado.

Los jueces tienen que elegir al participante que tiene que abandonar la cocina más famosa de México.

¿Cómo votar para salvar a tu favorito de MasterChef México 24/7?

Los fans tienen que votar al ingresar al sitio web de MasterChef en la siguiente liga y ahí tiene que votar por su favorito. Cada usuario tiene 10 votos disponibles para distribuirlos entre todos los nominados.

El nuevo formato de MasterChef permite a los fans interactuar más e intervenir en distintas decisiones importantes para con los participantes, sin embargo, al final los que tienen la última palabra con respecto al eliminado son los jueces, ya que tienen que evaluar los platillos de cada concursante.