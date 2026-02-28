La 49° edición de los BRIT Awards 2026, celebrada en el Co-Op Live de Mánchester este sábado 28 de febrero, quedará grabada en la historia de la música como la noche en la que Rosalía se coronó a nivel global como una de las mejores.

La artista catalana no sólo se alzó con uno de los premios más importantes de la velada, sino que protagonizó el momento más comentado de la gala al invitar al escenario a la icónica Björk para realizar una interpretación que desafió los límites de la música convencional. checa cómo se vivió.

Rosalía canta con Björk en los Brit Awards 2026 | VIDEO

Desde que se anunció la presencia de Rosalía en los Brit Awards 2026, la expectativa era muy alta, pues ésta es su última actuación antes del inicio de su gira mundial en Lyon el próximo 16 de marzo.

La puesta en escena de esta noche comenzó con un habitáculo cuadrado en el centro del escenario, donde la cantante, vestida con un atuendo blanco angelical, inició una deslumbrante versión de “Berghain”, el primer sencillo de su álbum LUX.

A golpe de violines y arropada por una orquesta y un impresionante coro, Rosalía comenzó cantando operísticamente en alemán para después pasar al español. Luego, la catalana y el coro se hicieron a un lado para dejar el camino libre a Björk, quien apareció con un extravagante atuendo color azul.

La cantante islandesa se unió a la presentación para interpretar su parte de la canción, la frase: “La única forma de salvarnos es con intervención divina”.

Haciendo honor al título del tema, el escenario se transformó en una recreación del famoso club berlinés. La presentación en los Brit Awards 2026 de Rosalía y Björk cerró con una potente base de electrónica y un grupo de bailarines moviéndose desenfrenadamente.

Esta actuación es la segunda colaboración entre ambas artistas, después de “Oral”; y es la primera interpretación que realizan en vivo juntas de este tema.

Simplesmente Rosalía no #BRITs! Reveja a apresentação de "Berghain", com aparição surpresa da querida Björk: pic.twitter.com/DVHVZRrkt8 — Music Feed (@canalmusicfeed) February 28, 2026

Otras presentaciones musicales de los Brit Awards 2026 estuvieron a cargo de Harry Styles, quien regresó a los escenarios tras una pausa de tres años, así como Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr y Wolf Alice.

Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X y Robbie Williams, quien lideró un tributo a Ozzy Osbourne, también formaron parte del cartel musical de la noche.

Rosalía gana el Brit Internacional 2026

Además del despliegue artístico, la noche culminó con un éxito rotundo para Rosalía. La española se alzó con el galardón a Artista Internacional del Año.

La intérprete compitió en esta categoría contra Bad Bunny, Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr y Tyler, The Creator.