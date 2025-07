Kelly Osbourne y Sid Wilson se comprometen en la despedida de Black Sabbath | VIDEO

La televisiva Kelly Osbourne, de 40 años, y el DJ de Slipknot, Sid Wilson, confirmaron su compromiso durante un emotivo momento en el Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow en Villa Park, Inglaterra, el pasado 5 de julio de 2025. La propuesta tuvo lugar entre bambalinas, con la familia presente, incluyendo a Ozzy y Sharon Osbourne y el hermano de Kelly, Jack Osbourne.

En un emotivo video compartido en Instagram, Wilson tomó la mano de Kelly y le expresó: “Kelly, sabes que te amo más que a nada en el mundo”, a lo que Ozzy Osbourne respondió con humor: “F--- off, no te vas a casar con mi hija”. Entre risas, Sid continuó: “Nada me haría más feliz que pasar el resto de mi vida contigo. Así que, frente a tu familia y todos nuestros amigos, Kelly, ¿quieres casarte conmigo?”.

Kelly, visiblemente sorprendida, asintió y aceptó el anillo, provocando aplausos y lágrimas de emoción. Así fue el emotivo momento.

La historia de amor entre Kelly Osbourne y Sid Wilson

Kelly y Sid se conocieron en 1999 durante Ozzfest, el festival creado por sus padres, aunque su romance comenzó oficialmente en enero de 2022. En esa época, Kelly celebró su primer San Valentín como pareja con una emotiva publicación: “¡Después de 23 años de amistad, no puedo creer en dónde hemos terminado! Eres mi mejor amigo, mi alma gemela…”. Las palabras acompañaron una foto romántica de la pareja.

Poco después, en mayo, la pareja anunció en Instagram que estaban esperando a su primer hijo y en noviembre de 2022 nació Sidney George Wilson. Aunque Kelly prefirió mantener el embarazo en privado, Sharon Osbourne reveló en enero de 2023 el nacimiento del bebé y su nombre.

Posteriormente, la pareja hizo su debut en la alfombra roja durante los Grammy 2024, donde causaron sensación. En paralelo, Kelly Osbourne exploró otros compromisos como su vida personal y profesional: desde álbumes como Sleeping in the Nothing, hasta su rol como presentadora en Fashion Police y concursante en Dancing with the Stars.

Este compromiso, sellado en un escenario tan icónico como el adiós de Ozzy Osbourne a Black Sabbath, marca un nuevo capítulo en la vida de la familia. Tras más de 20 años de amistad, su historia pasó a una profunda unión y familiar.