Jason Momoa se une al mosh pit de Pantera en la despedida de Black Sabbath | VIDEO

Jason Momoa en el Back to the Beginning

Jason Momoa, famoso por su papel de Khal Drogo en Game of Thrones y su gusto declarado por el heavy metal, se convirtió en una referencia inesperada durante el concierto Back to the Beginning, el evento de despedida de Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Esta tarde, el actor no sólo es el conductor del espectáculo, sino que se unió al mosh pit de Pantera, mostrando que su pasión metalera es real.

El intérprete mostró con gran emoción, a través de su cuenta de Instagram, el backstage del concierto.

Si no te ve como Jason Momoa miraba a Phil Anselmo no te quiere#backtothebeginning pic.twitter.com/Gp2nTJgDoE — M Λ R S (@mars_mx_) July 5, 2025

¿Cómo llegó Jason Momoa a ser conductor del Back to the Beginning de Black Sabbath?

Jason Momoa comentó a la revista Kerrang! que su inclusión en el show fue producto del azar y de su devoción por la banda, pues no alcanzó entradas: “Llamé a mis amigos Scott Ian y Kirk Hammett, básicamente les rogué por un boleto”, confesó entre risas. Pero su petición no pasó desapercibida: fue el legendario fotógrafo Ross Halfin quien lo contactó con una invitación de Sharon Osbourne, la esposa de Ozzy, para ejercer como presentador oficial del concierto.

Momoa relató con emoción: “Me dijo: ‘Sharon… quiere que seas el presentador’”. Nunca había tenido un rol así, pero aceptó el retoen lo que él mismo describió como “el jodido concierto de metal más grande en la historia”. Más allá de su función oficial, el momento más viral llegó cuando acompañó a Pantera durante su potente versión de “Cowboys From Hell”, lanzándose al mosh pit y capturando la esencia misma del heavy metal.

Jason Momoa se une al mosh pit de Pantera en la despedida de Black Sabbath

Testigos y fans que vivieron este épico momento en streaming, describieron la escena con asombro, pues Jason Momoa se integró por completo al mosh pit, moviéndose entre fanáticos y experimentando el caos controlado que define estos círculos. El actor cabeceaba y gritaba en medio de la multitud, abrazando el espíritu del género.

Previamente, en Kerrang! el actor reveló que escuchó su primer álbum de Black Sabbath de niño, y luego descubrió Paranoid, convirtiéndose en un fan incondicional. Ese amor por la agrupación lo llevó, años después, a no sólo animar en las gradas, sino también a presentarse oficialmente ante miles de seguidores este 5 de julio en el estadio Villa Park de Birmingham, donde se vivió la reunión original de Black Sabbath tras 20 años.

Ese episodio quedó registrado entre lo más sobresaliente del concierto. Aquel mosh pit con Pantera no fue un gesto de estrella de cine, sino la prueba viviente de que su vínculo con el género es genuino.