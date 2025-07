El universo del heavy metal está presenciando un acontecimiento sin precedentes: Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, el concierto de despedida tanto de la legendaria banda Black Sabbath como de su emblemático frontman, Ozzy Osbourne. Este show histórico se celebra en el estadio Villa Park, ubicado en Birmingham, Inglaterra —la ciudad natal del grupo—, y representará la primera vez en dos décadas que la alineación original se reúne en el escenario.

Además, marcará el retiro definitivo de Osbourne de las presentaciones en vivo, cerrando con broche de oro una de las trayectorias más influyentes en la historia del metal. Entre las estrellas invitadas al evento se encuentra el multifacético actor y músico Jack Black, quien ofreció un momento lleno de nostalgia al subir al escenario junto a un grupo de niños que estaban a cargo de los instrumentos para interpretar “Mr. Crowley”, el emblemático tema de Ozzy Osbourne.

Jack Black canta en el Back to the Beginning; fans recuerdan Escuela de Rock | VIDEO

El público estalló en redes sociales cuando el intérprete, quien se ha declarado fan de Black Sabbath, cantó: “…Mr. Crowley, what went on in your head…”. La escena hizo que los fans tuvieran inmediatamente recuerdos de la inolvidable película Escuela de Rock, producida por Paramount Pictures y Nickelodeon Movies y protagonizada por Jack y con la participación de una joven Miranda Cosgrove.

Mi sueño era llegar al cole y que Jack Black sea el profesor. Me pasa a mí y a cualquiera que haya visto veinte veces Escuela de rock. pic.twitter.com/vRSYQ8ixQa — CheNetflix (@CheNetflix) May 8, 2021

Vestido con su característico estilo rockero —cabello largo, pantalón blanco y una camisa azul marino con tiras blancas, adornada con la palabra Ozzy en el pecho, rematada con brillos—, Black no sólo rindió homenaje a la leyenda del heavy metal, sino que recordó a todos su época como el entrañable Dewey Finn en Escuela de Rock (2003). Ese look, combinado con su energía explosiva, devolvió al público a la esencia más pura del rock.

Durante la performance en Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow, decenas de fans comenzaron a rememorar escenas icónicas de Escuela de Rock, desde los solos de guitarra hasta esos momentos en que enseñaba a los niños a amar el auténtico rock. En redes, destacan comentarios como: “Jack Black sigue siendo ese maestro improvisado que enseñaba rock con el alma”, y ”siguiendo atentamente #backtobeginning la despedida de Black Sabbath. Jack Black con unos pibitos que la rompen".

En aquel film dirigido por Richard Linklater, Black interpretaba a un músico fracasado que se convierte en docente y, junto a sus pupilos, forma una banda para ganar un concurso escolar. La película generó un impacto tan profundo que no solo dio lugar a un musical en Broadway ni a la serie School of Rock en Nickelodeon, sino que también confirmó a Jack Black como una figura del rock cinematográfico.