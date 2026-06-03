La reacción viral de Noah Schnapp en la casita de Bad Bunny | VIDEO

Noah Schnapp se hizo tendencia en redes sociales tras ser captado en la casita de Bad Bunny, el exclusivo espacio del concierto del cantante puertorriqueño en el que diversas celebridades disfrutan del show.
El momento siempre es uno de los más esperados de la gira Debí tirar más fotos y en el pasado ha sido el centro de comentarios y controversias por las acciones y actitudes de las estrellas juveniles que disfrutan del show.
Ahora fue en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid que Noah Scnapp apareció como parte de los invitados especiales del concierto de Bad Bunny en España; el estadounidense supo destacar entre el resto.
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El video viral de Noah Schnapp en la casita de Bad Bunny
Aunque nadie esperaba ver al actor de Stranger Things en el concierto del boricua de España (pues tiende a invitar a locales), resaltó su presencia por su entusiasmo en el evento y por tener cerca al intérprete de ‘Pitorro de Coco’.
En el video, los podemos ver saltar y después se cubre el rostro cuando Benito se acerca a donde está él, sin importar que el acercamiento parece no durar más que un par de segundos.
El momento generó una ola de comentarios que señalaron que el actor es un verdadero fan del boricua, ya que parecía realmente emocionado por estar en el evento y en un sitio tan privilegiado que le permitía una cercanía especial con el artista.
Otro video que cobró popularidad fue uno en el que Noah baila muy emocionado y hasta lleva las manos al piso por unos momentos para hacer un movimiento de caderas.
Algunas reacciones fueron:
- “Noah, no sabía que te ponías así”.
- “Una put* obra maestra”.
- “Me encanta”.
- “Noah, estás loco, me encanta”.
- "Noah Schnapp emocionado, dando saltos y fangirleando durante el concierto de Bad Bunny“.
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