La reacción viral de Noah Schnapp en la casita de Bad Bunny | VIDEO

La reacción viral de Noah Schnapp en la casita de Bad Bunny

Noah Schnapp se hizo tendencia en redes sociales tras ser captado en la casita de Bad Bunny, el exclusivo espacio del concierto del cantante puertorriqueño en el que diversas celebridades disfrutan del show.

El momento siempre es uno de los más esperados de la gira Debí tirar más fotos y en el pasado ha sido el centro de comentarios y controversias por las acciones y actitudes de las estrellas juveniles que disfrutan del show.

Pedro Pascal y Jessica Alba, entre los invitados de La Casita. ı Foto: AP, Reuters y Especial

Ahora fue en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid que Noah Scnapp apareció como parte de los invitados especiales del concierto de Bad Bunny en España; el estadounidense supo destacar entre el resto.

El video viral de Noah Schnapp en la casita de Bad Bunny

Aunque nadie esperaba ver al actor de Stranger Things en el concierto del boricua de España (pues tiende a invitar a locales), resaltó su presencia por su entusiasmo en el evento y por tener cerca al intérprete de ‘Pitorro de Coco’.

En el video, los podemos ver saltar y después se cubre el rostro cuando Benito se acerca a donde está él, sin importar que el acercamiento parece no durar más que un par de segundos.

Noah Schnapp emocionado, dando saltos y fangirleando durante el concierto de Bad Bunny 😭🐰



No voy a mentir, yo también esa 😂 pic.twitter.com/Hmxi4fEXZ5 — NoahUpdatES (@NoahUpdatesHQ) June 2, 2026

El momento generó una ola de comentarios que señalaron que el actor es un verdadero fan del boricua, ya que parecía realmente emocionado por estar en el evento y en un sitio tan privilegiado que le permitía una cercanía especial con el artista.

Otro video que cobró popularidad fue uno en el que Noah baila muy emocionado y hasta lleva las manos al piso por unos momentos para hacer un movimiento de caderas.

Algunas reacciones fueron:

“Noah, no sabía que te ponías así”.

“Una put* obra maestra”.

“Me encanta”.

“Noah, estás loco, me encanta”.

"Noah Schnapp emocionado, dando saltos y fangirleando durante el concierto de Bad Bunny“.

¿Quieres saber más?

Bad Bunny baila con Ester Expósito y Ana de Armas en La Casita en Madrid

Bad Bunny en Toy Story 5

Yeri Mua habla de su ataque de pánico en el AICM

Bad Bunny, el nacionalismo y el Super Bowl