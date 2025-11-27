Stranger Things sacudió el mundo en 2016, cuando se estrenó en Netflix esta historia sobrenatural. Casi 10 años después llega a su fin con el lanzamiento de la temporada 5.

A raíz del estreno del Volumen 1 de la serie, millones de espectadores se interesaron en la vida privada de actores como Noah Schnapp, Millie Bobby Brown y Finn Wolfhard, quienes pasaron de ser promesas infantiles a figuras internacionales.

A continuación, te contamos la trayectoria de Noah Schnapp, quien interpreta a Will en Stranger Things y su descubrimiento como parte de la comunidad LGBT+.

¿Quién es Noah Schnapp de Stranger Things?

Noah Schnapp, cuyo nombre completo es Noah Cameron Schnapp, nació en 2004 en Nueva York. Es un actor estadounidense que alcanzó fama internacional gracias a su papel como Will Byers en la exitosa serie de ciencia ficción Stranger Things, estrenada en 2016 en Netflix.

Desde los primeros capítulos, su personaje fue fundamental para el desarrollo de la trama, pues su misteriosa desaparición desencadenó la historia del Upside Down. Aunque al inicio su presencia en pantalla era poco frecuente, en poco tiempo Will se convirtió en una figura central de la historia y en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mundial.

Más allá de la serie Stranger Things, Noah Schnapp ha participado en proyectos cinematográficos como Bridge of Spies de Steven Spielberg y en doblajes de películas animadas como The Peanuts Movie. El joven actor de 21 años es considerado como uno de los talentos más prometedores de Hollywood.

También ha incursionado en el mundo empresarial como cofundador del restaurante virtual TenderFix. Del mismo modo, ha participado en proyectos como Hubie Halloween (2020), Abe y Waiting for Anya.

Noah Schnapp: Orientación sexual y pareja del actor de Stranger Things

Noah Schnapp, reconocido mundialmente por su papel como Will Byers en Stranger Things, reveló en 2023 que es gay. La noticia generó gran apoyo entre sus seguidores y la comunidad LGBT. Se desconoce la posición que tomaron sus padres y su hermana gemela ante dicha revelación, pues el intérprete proviene de una familia judía de Nueva York.

A sus 21 años, el actor mantiene su vida sentimental en privado y no ha confirmado públicamente tener pareja en 2025. El famoso ha declarado que se encuentra enfocado en nuevos proyectos y en sus estudios universitarios.

Noah Schnapp sí ha mencionado en diversas ocasiones la estrecha amistad que lo une a la actriz Millie Bobby Brown, una relación que se ha mantenido desde los inicios de la serie. Sin embargo, ha aclarado que entre ambos nunca existió un vínculo romántico.