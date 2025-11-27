Linda Hamilton cambia a Sarah Connor por Stranger Things; este es su personaje en la serie de Netflix

La actriz estadounidense Linda Hamiltol forma parte del cast de la nueva temporada de Stranger Things, por lo que quien interpretó a Sarah Connor en Terminator ahora asumirá un nuevo rol.
Linda Hamiltol interpretará a un nuevo personaje en la serie de Netflix Stranger Things, por lo que en esta temporada no sólo disfrutarás de los personajes que ya conocer y son tan entrañables.
Este 27 de noviembre se estrenó la quinta y última temporada de Stranger Things, y en esta nueva temporada se podrán conocer a nuevos personajes, como el interpretado por la estrella de Hollywood.
Así puedes usar la IA Nano Banana para crear fotos de ‘Stranger Things’
En el trailer de esta quinta temporada de Stranger Things podemos observar en la primera escena a Vecna, y posteriormente a los personajes principales hablando sobre su última misión antes de terminar con todo.
¿Quién es Linda Hamilton?
A sus 69 años, Linda Hamilton interpreta a la Dra. Kay en la última temporada de Stranger Things, quien es una científica una agente de gobierno que continúa el trabajo del Dr. Brenner en la búsqueda de once en Hawkins.
Linda Hamilton se declaró como fan de la serie incluso antes de que recibiera la propuesta para formar parte de la quinta temporada de Strangers Things, y también dijo que este nuevo papel fue un desafío que disfrutó.
La actiz estadounidente debutó en la película Night Flowers en 1979, y posteriormente interpretó el papel de Sarah Connor en la película The Terminator, misma que la llevó a ser reconocida debido al éxito en taquilla de las cintas.
Linda Hamilton entró en una relación amorosa con el director y creador de las películas que la posicionaron como una de las estrellas favoritas de acción de Hollywood, James Cameron, con quien tuvo una hija.
Además de The Terminator, Linda Hamilton ha actuado en Easy Does It, Curvature, A Sunday Horse, Tentáculos de las Bermudas, Bad Behavior, Refuge, La Bella y la Bestia, Remember y Los Chicos del Maíz.
La filmografía de Linda Hamilton es la siguiente:
- Night-Flowers de 1979
- Reunión 1980
- Tag: The Assassination Game 1982
- Secrets of a Mother and Daughter 1983
- The Stone Boy 1984
- Children of the Corn 1984
- The Terminator 1984
- Secret Weapons 1985
- Black Moon Rising 1986
- King Kong Lives 1986
- La bella y la bestia 1987
- Go Toward the Light 1988
- Mr. Destiny 1990
- Terminator 2: Judgment Day 1991
- Silent Fall 1994
- A Mother’s Prayer 1995
- Separate Lives 1995
- T2 3-D: Battle Across Time 1996
- Shadow Conspiracy 1997 como Amanda Givens.
- Un pueblo llamado Dante’s Peak 1997
- Rescuers: Stories of Courage: Two Couples 1998
- The Secret Life of Girls 1999
- Skeletons in the Closet 2000
- Sex & Mrs. X 2001
- Silent Night 2002
- Wholey Moses 2003
- Jonah 2004
- Missing in America 2005
- Smile 2005
- Broken 2006
- Thief 2006
- Terminator Salvation 2009
- Chuck 2010
- Weeds 2010
- La Caída del Air Force One 2013
- Bermuda tentacles 2014
- Defiance 2014-2015
- Terminator: Dark Fate 2019
- Stranger Things 2024-2025