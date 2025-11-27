Linda Hamilton cambia a Sarah Connor por Stranger Things; este es su personaje en la serie de Netflix

La actriz estadounidense Linda Hamiltol forma parte del cast de la nueva temporada de Stranger Things, por lo que quien interpretó a Sarah Connor en Terminator ahora asumirá un nuevo rol.

Linda Hamiltol interpretará a un nuevo personaje en la serie de Netflix Stranger Things, por lo que en esta temporada no sólo disfrutarás de los personajes que ya conocer y son tan entrañables.

Este 27 de noviembre se estrenó la quinta y última temporada de Stranger Things, y en esta nueva temporada se podrán conocer a nuevos personajes, como el interpretado por la estrella de Hollywood.

En el trailer de esta quinta temporada de Stranger Things podemos observar en la primera escena a Vecna, y posteriormente a los personajes principales hablando sobre su última misión antes de terminar con todo.

Escenas de Stranger Things 5 ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Linda Hamilton?

A sus 69 años, Linda Hamilton interpreta a la Dra. Kay en la última temporada de Stranger Things, quien es una científica una agente de gobierno que continúa el trabajo del Dr. Brenner en la búsqueda de once en Hawkins.

Linda Hamilton se declaró como fan de la serie incluso antes de que recibiera la propuesta para formar parte de la quinta temporada de Strangers Things, y también dijo que este nuevo papel fue un desafío que disfrutó.

Dr. Kay interpretada por Linda Hamilton ı Foto: Captura de pantalla

La actiz estadounidente debutó en la película Night Flowers en 1979, y posteriormente interpretó el papel de Sarah Connor en la película The Terminator, misma que la llevó a ser reconocida debido al éxito en taquilla de las cintas.

Linda Hamilton entró en una relación amorosa con el director y creador de las películas que la posicionaron como una de las estrellas favoritas de acción de Hollywood, James Cameron, con quien tuvo una hija.

Sarah Connor ı Foto: Especial

Además de The Terminator, Linda Hamilton ha actuado en Easy Does It, Curvature, A Sunday Horse, Tentáculos de las Bermudas, Bad Behavior, Refuge, La Bella y la Bestia, Remember y Los Chicos del Maíz.

La filmografía de Linda Hamilton es la siguiente: