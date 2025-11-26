Stranger Things se encamina hacia su desenlace final con la llegada de su temporada 5, cuyo primer capítulo se estrena este miércoles 26 de noviembre en Netflix.

Aunque han pasado casi diez años desde que la serie debutó en 2016, es importante recordar que el paso del tiempo dentro de Hawkins no ha seguido el mismo ritmo que en el mundo real.

Si tienes dudas sobre lo que ha pasado en el universo de esta historia ambientada en los 80, aquí te explicamos, a través de una cronología o timeline, lo más relevante de la producción.

Timeline de todas las temporadas de Stranger Things

Temporada 1: La historia arranca el 6 de noviembre de 1983 , cuando el Demogorgon escapa del laboratorio de Hawkins y secuestra a Will Byers. Todo concluye el 12 de diciembre , con Hopper rescatando a Eleven en el bosque y llevándola a la cabaña.

Temporada 2: Se sitúa el 18 de junio de 1984 , con el fallido intento de los rusos por abrir un portal al Upside Down, y finaliza el 15 de diciembre del mismo año, en el baile escolar donde Eleven y Mike comparten un momento mientras el Mind Flayer los observa desde la otra dimensión.

Temporada 3: Esta entrega de Stranger Things comienza el 28 de junio de 1985 , cuando el grupo descubre apagones en el centro comercial, y termina en octubre , mostrando que Eleven vive con los Byers y sin poderes.

Temporada 4: Inicia el 16 de marzo de 1986 con las visiones de Chrissy sobre Vecna. La entrega concluye el 29 de marzo, vemos a Max hospitalizada y Hawkins fracturado. Inicia elcon las visiones de Chrissy sobre Vecna. La entrega concluye el 29 de marzo, vemos a Max hospitalizada y Hawkins fracturado.

En este contexto, la narrativa de la serie Stranger Things se desarrolla en un lapso aproximado de tres años, durante los cuales los personajes experimentan un crecimiento y transformación significativos para el desenlace de la historia.

¿Cuál es la línea temporal de Stranger Things 5?

Luego de la timeline de la serie, te preguntarás cuál es la línea temporal de la entrega 5 de Stranger Things.

Según información del medio Variety, esta temporada final se desarrolla 18 meses después de la cuarta. Esto quiere decir que comenzará más o menos en septiembre de 1988.

Aunque aún no se ha explicado porqué la trama brinca de 1986 a 1988, en redes sociales se especula que sería una forma de justificar los cambios físicos de las actrices y actores que forman el reparto original. Los protagonistas iniciaron esta aventura en el 2016, cuando tenían alrededor de 10 y 12 años; ahora son jóvenes adultos.