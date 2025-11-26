La exitosa serie Stranger Things se prepara para concluir con su temporada 5. La expectativa entre los seguidores de la producción de Netflix es enorme, pues todos desean descubrir cómo terminará esta trama que, a lo largo de los años, se convirtió en un fenómeno cultural de alcance mundial.

Los capítulos de esta última entrega se estrenan a partir de hoy. Ante la confusión que podría haber en redes sociales debido a los cambios de horario según el país, te revelamos la hora exacta en que se estrenan los episodios en México.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de Stranger Things 5?

El estreno de los capítulos de Stranger Things 5 será simultáneo en todo el mundo en la plataforma de streaming Netflix. De este modo los fans de diferentes países podrán disfrutar los capítulos al mismo tiempo.

Los episodios de la temporada final de la aclamada historia de Eleven y sus amigos estarán disponibles a partir de las 7:00 p.m. hora de México.

Conoce las fechas en que se estrenarán los capítulos de la temporada 5 de Stranger Things

Los capítulos de Stranger Things 5 se estrenarán en tres partes:

El Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Volumen 2: Jueves 25 de diciembre de 2025.

El episodio final: Miércoles 31 de diciembre de 2025.

La temporada 5 de serie consta de 8 capítulos y, como puedes apreciar, Netflix decidió dividirlos en volúmenes para mantener la expectativa de los fans.

¿Qué podemos esperar de la temporada 5?

Eleven tendrá nuevos poderes

A lo largo de las cuatro temporadas anteriores de Stranger Things, hemos sido testigos del crecimiento de los poderes de Eleven. Sin embargo, en esta temporada 5 se espera que alcance su punto más fuerte y que la protagonista de la serie desarrollará una habilidad inédita que le permitirá realizar saltos de gran distancia, tal como lo vimos en uno de los adelantos de la serie.

¿Están atrapados en Hawkins?

En el adelanto final de Stranger Things 5 , Mike exclama que están agotados de permanecer “atrapados” en un mismo lugar. Aunque no se revela cuál es ese lugar, todo parece indicar que se trata de Hawkins. El pueblo podría haber sido puesto bajo cuarentena por el gobierno de los Estados Unidos después de los acontecimientos de la temporada anterior. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Nuevos poderes de Vecna

De acuerdo con los avances difundidos por Netflix, Vecna presentará un nuevo aspecto e incluso podríamos suponer que ha desarrollado la capacidad de resistir el fuego, lo que anteriormente era su mayor debilidad. Esto lo hará indestructible.