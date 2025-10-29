Lily Allen revela todo sobre su divorcio con David Harbour de Stranger Things

Lily Allen estrenó recientemente su álbum ‘West End Girl’, el cual ha cobrado notoriedad ya que en él habla sobre el derrumbe de su matrimonio y cómo vivió la infidelidad de su ex, David Harbour, quien forma parte de la serie Stranger Things.

Fue en diciembre del 2024 que el matrimonio conformado por Lily Allen y David Harbour terminó en medio del escándalo, pues la cantante descubrió que el actor tenía un perfil secreto en una aplicación de citas para celebridades llamada Raya.

david harbour and lily allen’s brooklyn townhouse is so pretty, im obsessed pic.twitter.com/bDBOQ3YZ1S — lis (@simplytomh) February 1, 2023

Las indirectas a David Harbour en ‘West End Girl’

Desde la primera canción, titulada ‘West End Girl’, la famosa habla de como su relación de ensueño cambió de manera drástica cuando ella obtuvo un papel protagonista en una obra de teatro, hablando de 2:22, la que le valió gran éxito y al parecer, generó celos profesionales en su pareja.

En el disco, ella revela que Harbour le pidió abrir la relación porque era un hombre con necesidad de tener intimidad, por lo que necesitaba estar con otras mujeres mientras que ellos se realizaban en sus carreras profesionales.

La mujer cuenta que tenía una relación abierta con el actor que no fue respetada por él. ”Sé discreto y no seas descarado [...] Tenía que ser con extraños”, canta.

Uno de los puntos más fuertes que tocó la artista fue el de las infidelidades que sufrió con David. En ese sentido, la cantante acusa a su ex de ser un “adicto al sexo” que tenía un departamento lleno de juguetes +18, como explica en ‘Pussy Palace’.

También interpela a la conquista de su ex: “No puedo confiar en nada de lo que sale de tu boca. No estoy convencida de que no hayan tenido sexo en nuestra casa. ¿Alguna vez ustedes dos hablan de mí? ¿Te ha dicho que no me quiere? Apuesto a que te dice que te ama”.

David Harbour se casó con Lily Allen en el año 2020 en Las Vegas, después de alrededor de un año de relación. A pesar de que la pareja estuvo junta un par de años, al final su relación terminó en 2024.