Stranger Things 5: Así se vivió la premiere de la última temporada de la serie de Netflix

Este 6 de noviembre se llevó a cabo la premiere global de Stranger Things 5, la última temporada de la exitosa serie de ciencia ficción de la plataforma de Netflix, que ha permanecido vigente a través de los años desde el estreno de su primera temporada en julio de 2016.

La premiere estuvo llena de momentos emotivos, sobre todo por quiénes recordaban la primera temporada de Stranger Things y destacaban el cambio que tuvieron los protagonistas, que pasaron de ser unos niños a unos jóvenes adultos y ahora se despiden del proyecto que los lanzó al estrellato.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Millie Bobby Brown con David Harbour, ya que días antes se había dicho que la joven habría levantado una denuncia por acoso y maltrato en el set. Estos actos violentos habrían tenido lugar dentro del set de grabación de la temporada 5 de la aclamada producción de Netflix.

TE RECOMENDAMOS: Disipan rumores Millie Bobby Brown y David Harbour aparecen juntos en la premiere de Stranger Things

Su aparición en conjunto generó polémica y dividió opiniones, ya que muchos aseguran que la demanda no era real. En ese sentido, mostraron tener una relación tan buena fuera de pantalla como cuando interpretan a Jim y Jane Hopper.

jim & jane hopper ❤️ pic.twitter.com/o5sFZxkTJa — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) November 7, 2025

Sobre su participación en la serie, Millie reflexionó: “Soy muy afortunada de poder conocer a estos jóvenes que se sienten tan profundamente conmovidos por Eleven, su historia y sus luchas personales”, le dijo Brown al host Josh Horowitz. “Ha sido una experiencia increíble. Su historia ha resonado con muchísimas personas… Me ha ayudado a crecer en muchos sentidos. Por eso, como mujer joven, me inspira profundamente”.

Otro momento emotivo llegó con Winona Ryder, quien no pudo evitar llorar un poco al hablar sobre el final del proyecto, pues ella formó parte de cada una de las temporadas de la historia. “Siento que esta temporada pude pasar tiempo con todos ellos, lo cual fue increíblemente especial”, dijo. “Son, son simplemente… me emociono… Son simplemente… siempre los amaré por siempre”, cantando un fragmento de “I Will Always Love You” de Dolly Parton.

When Winona Ryder cries, we all cry. pic.twitter.com/wufvuqP6VU — Netflix (@netflix) November 7, 2025

Por si fuera poco, los fans obtuvieron también un vistazo anticipado a los primeros cinco minutos de la quinta temporada. El episodio comienza en algún lugar recóndito del bosque del Mundo del Revés y encuentra a Will solo, aterrorizado y acurrucado en su fortaleza improvisada, el Castillo Byers.

Los primeros cinco minutos se encuentran disponibles en YouTube en las cuentas oficiales de Netflix. En ellos, escuchamos a Will cantar ‘Should I Stay or Should I Go?’ antes de ser atacado y tener que escapar de un Demogorgon. Muchos fans se preguntan si él morirá al final de la serie.

¿Cuándo se estrena ‘Stranger Things 5′?

La última temporada de la serie se estrenará en tres partes, como suele hacer Netflix con sus productos estrella. En ese sentido, podrás ver la primera parte el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre, en Navidad y la última en Noche Vieja a partir de las 17:00 horas del Pacífico.

Elenco de Stranger Things 5

El elenco principal regresa para el final de Stranger Things 5 está integrado por:

Millie Bobby Brown como Eleven

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Sadie Sink como Max Mayfield

Noah Schnapp como Will Byers

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper