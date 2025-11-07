Millie Bobby Brown y David Harbour, estrellas de Stranger Things, reaparecieron juntos en la alfombra roja del estreno mundial de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix. La cercanía entre los actores habría disipado los rumores sobre un presunto conflicto entre ambos.

Millie Bobby Brown y David Harbour aparecen juntos en la premiere de Stranger Things

La premiere se realizó el jueves 6 de noviembre en el icónico TCL Chinese Theatre de Hollywood, donde los actores posaron abrazados, rieron y conversaron animadamente frente a las cámaras. El video de su llegada y encuentro frente a fans fue especialmente destacado por las redes sociales oficiales de Netflix y Stranger Things.

Hace unos días The Daily Mail publicó que Millie Bobby Brown había presentado una supuesta denuncia por maltrato y acoso laboral contra David Harbour antes de la temporada final. Sin embargo, en las imágenes captadas por la prensa, los famosos se mostraron cercanos y sonrientes.

La actriz, de 21 años, quien interpreta a Eleven, y el actor, de 50, que encarna a su figura paterna en la ficción, Jim Hopper, compartieron risas, abrazos y bromas con los fans que aguardaban en el evento.

Millie Bobby Brown on his relationship with David Harbour:



“It’s been amazing. We’re so lucky to have each other. The show is means so much to the both of us and to everyone here.” pic.twitter.com/Cd2m9a9x4Z — Stranger Things Memes (@SThingsMeme) November 7, 2025

Ni Millie Bobby Brown ni David Harbour desmintieron ni confirmaron la supuesta denuncia durante la premiere. Quien sí declaró sobre el tema durante el evento fue Shawn Levy, productor ejecutivo de Stranger Things, quien calificó los reportes como “tremendamente inexactos”.

“Hay mucho ruido alrededor, pero la verdad es que vemos este equipo y a este reparto como una familia, así que nos tratamos con respeto y esa siempre ha sido la piedra angular”, argumentó.

Millie Bobby Brown y David Harbour han creado uno de los vínculos más queridos y seguidos por el público, convirtiéndose en una de las relaciones más importantes en Stranger Things desde su estreno en 2016.

La actriz británica tenía sólo 11 años cuando comenzó el rodaje de la primera temporada de la serie de Netflix.

David Harbour and Millie Bobby Brown arrive together for one last Stranger Things premiere 🥹 pic.twitter.com/zjzcPi9Zv4 — Netflix (@netflix) November 7, 2025

¿De qué habría denunciado Millie Bobby Brown a David Harbour?

La nota de The Daily Mail aseguraba que Millie Bobby Brown había presentado una queja formal por acoso laboral y maltrato contra David Harbour “antes de que comenzara el rodaje de la última temporada”.

Una fuente citada por el tabloide sostuvo que “la investigación duró meses” y que “había páginas y páginas de acusaciones”, aunque también aclaró que “ninguna de ellas involucraba conducta sexual inapropiada”. Al parecer, durante la filmación, la actriz habría contado con un representante personal en el set, según los reportes. Por ahora, ninguno de los dos actores se ha referido directamente al caso.