El poderoso mensaje de Millie Bobby Brown contra las críticas a su aspecto: ‘No me disculparé por crecer’ | VIDEO

Desde hace tiempo, Millie Bobby Brown ha sido duramente criticada en redes sociales gracias a su apariencia física, pues el público en redes sociales y las publicaciones en línea, destacan que la joven de 21 años, no aparenta la edad que tiene por su maquillaje y vestimenta.

En los últimos días, los comentarios sobre el rostro de Millie Bobby Brown se han hecho virales, pues la audiencia destaca que la artista juvenil se ve mayor de lo que es por su maquillaje y su manera de arreglarse. Esto ha llevado a que la joven sea criticada y hasta comparada con Niurka.

Millie Bobby Brown responde a las críticas

A través de un video sin maquillaje y en el que mira directamente a la cámara, la actriz de ‘Stranger Things’ cuestiona las narrativas que ha recibido en los últimos años sobre su aspecto y destacó como esto afecta a las mujeres jóvenes.

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, comenzó. “Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como lo hice en la temporada 1 de Stranger Things”, indicó.

Agregó: “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil denigrarlas por clicks. Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los de ellos. No me disculparé por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer”.

La actriz finalizó su mensaje al decir: “Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a que la destrocen por el simple hecho de existir”, concluyó Millie Bobby Brown para dar el tema por finalizado.

Usuarios en redes sociales celebraron las declaraciones de la actriz y le aplaudieron por su mensaje en el que pide que se deje de hablar del aspecto de las personas y de criticarlas por ello, como le ha sucedido desde hace varios días.