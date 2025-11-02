Millie Bobby Brown y David Harbour, ambos protagonistas de la serie Stranger Things, se encuentran en el ojo del huracán. Recientemente salió a la luz que la actriz y modelo británica de 21 años presentó una denuncia contra el actor estadounidense de 50 años, acusándolo de acoso y maltrato.

Estos actos violentos habrían tenido lugar dentro del set de grabación de la temporada 5 de la aclamada producción de Netflix. La información ha impactado a los seguidores de la serie, ya que el estreno de esta última entrega está programado para este mes.

A continuación, te contamos lo que se sabe sobre este polémico caso.

Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso y maltrato en el set de Stranger Things

La investigación periodística del medio estadounidense Radar Online señala que la actriz Millie Bobby Brown presentó una denuncia formal en contra del actor David Harbour por presuntos actos de acoso laboral y maltrato en el set de grabación antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada de la famosa serie.

Según la fuente, la queja de Millie incluía múltiples alegatos documentados, que abarcarían varias páginas, y dio lugar a que Netflix iniciara una investigación interna que habría durado varios meses.

En la serie Stranger Things Millie Bobby Brown interpreta el papel de Eleven, una joven con poderes telequinéticos experimentada desde niña en un laboratorio clandestino.

Por su parte, David Harbour da vida al personaje de Jim Hopper, el jefe de policía de Hawkins que actúa como figura paterna de Eleven.

Según el reporte, las acusaciones hechas por la actriz británica no tienen que ver con una conducta sexual inapropiada de David Harbour, pero sí apuntan a un ambiente de tensión generado en la producción, lo que implicó interferencias durante el rodaje y complicaciones en la dinámica del equipo técnico y artístico.

La plataforma de streaming Netflix evitó hacer declaraciones públicas sobre el proceso de revisión interno, mientras que personas cercanas a la producción afirmaron que la prioridad es que el estreno de la temporada final se convierta en un “evento cinematográfico”, sin que los conflictos personales entre el elenco desvíen la atención.

La última temporada de Stranger Things se estrenará en tres partes: la primera este mes, la segunda durante la Navidad, y el episodio final será emitido simultáneamente en cines y en Netflix el 31 de diciembre.