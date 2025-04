Florence Pugh, una líder en Thunderbolts*

Como parte de la fase actual en la que se ubican las producciones inspiradas en los populares cómics de Marvel, el 30 de abril se estrena en cines Thunderbolts*, película que trae de regreso a conocidos antagonistas a quienes ya se ha visto en cintas y series anteriores, ahora formando un equipo disfuncional que recibe una segunda oportunidad para compensar sus numerosos errores del pasado, mientras hacen lo posible para no matarse entre ellos e intentan detener una enorme amenaza que pone en peligro a millones de personas inocentes.

Atormentada por una vida llena de violencia, la infalible asesina Yelena Belova (Florence Pugh) no sabe cómo honrar la memoria de su fallecida hermana adoptiva Natasha Romanoff, lo cual la hace aceptar una misión en la que termina involucrada con personas incompletas al igual que ella, haciéndola ver que a veces la familia que mereces tener no es precisamente la que imaginabas o esperabas.

“Al inicio de la película, Yelena está muy perdida y siente que ya no tiene ninguna razón para estar porque perdió a su familia, su hermana murió y su relación con su padre adoptivo se ha reducido a nada; está desesperada por lo que significaba para ella tener una familia, fuera real o no, y necesita tener un sentido de comunidad. Ella está en tal estado mental que está dispuesta a arriesgarse y por momentos parece desear que alguien termine con ella. Este personaje tiene tantas capas diferentes, no está bien y no sabe cómo afrontarlo, aunque es increíblemente fuerte después de todo el trauma por el que ha pasado”, compartió ayer Florence Pugh en conferencia de prensa virtual con la presencia de La Razón.

El proceso de sanación de Yelena es compartido a lo largo de la historia por su padre, Alexei (David Harbour), quien anhela tener la gloria como el héroe ruso Red Guardian; Bucky (Sebastian Stan), mejor conocido como El Soldado del Invierno, atormentado por las cosas horribles que hizo contra su voluntad; John Walker (Wyatt Russell), quien arruinó su oportunidad de convertirse en el siguiente Capitán América; Ava (Hannah John-Kamen), engañada para usar sus habilidades cometiendo crímenes en beneficio de otros; y Bob (Lewis Pullman), un hombre con un pasado familiar trágico que aceptó participar en un experimento que le otorgó grandes poderes.

“Todo lo que le sucede a Yelena desde que conoce a John, Ava, Bob y Bucky, y al reunirse con Alexei, le permite crecer de una manera real y afrontar sus traumas mientras se pregunta si debería quedarse o no, y esencialmente así es cómo ella se salva, es salvada por esta nueva familia que forma sin querer. Es muy impresionante ver en una película de Marvel que será vista por mucha gente, un mensaje del que todos debemos aprender y ver que todos debemos apoyarnos mutuamente”, comentó la actriz.

La nueva entrega cinematográfica del Universo Marvel inicia con el personaje de Florence Pugh dando un enorme salto de fe, literal y simbólicamente, lo cual termina siendo muy significativo y representó un gran reto para la intérprete, quien afirmó: “Tuve que actuar en la cima del segundo edificio más alto del mundo y fingir que no me daba miedo estar ahí, sólo hice que pareciera que sí quería saltar. Hacer esto fue una locura, pero cuando leí el guion y vi este gran salto en la primera página, me pareció una forma impresionante de empezar la película y esta escena me permitió entender dónde estaba emocionalmente mi personaje”.

“Me gustaría decir que, obviamente, ninguna de las escenas de riesgo que hicimos hubiera sido posible sin los especialistas de riesgo. Por mucho que me guste decir que hice algunas de mis escenas de riesgo, también hay muchas que no son mías, así que no quiero atribuirme todo”, agregó para finalizar.