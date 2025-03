Eiza González defiende a Millie Bobby Brown de las críticas a su físico: ‘Es grotesco’

Recientemente, Millie Bobby Brown compartió un firme mensaje en el que pidió un alto a las críticas que ha recibido desde hace varios años, donde la señalan por no verse como cuando era más pequeña y la critican de verse mayor que su edad. Ante esto, la integrante del elenco de Stranger Things, ha recibido el apoyo de miles de usuarios y personalidades del espectáculo, como Eiza González.

Así reaccionó Eiza González

A través de sus redes sociales, Eiza González dedicó un mensaje emotivo para Millie Bobby Brown, donde dejó claro que entiende la situación que atraviesa la joven y la apoya por completo, pues ella también ha llegado a ser criticada en el pasado por su apariencia física.

“Me identifico con cada parte. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Como alguien que ha experimentado esta horrible situación similar, elogio tu coraje de hablar en contra de este tipo de comportamientos (...) Escogemos esta carrera por amor al arte, no para ser algún tipo de modelo a seguir. Es grotesco la poca vergüenza alrededor de las personas que hacen bullying disfrazados de reportaje por unos cuantos clics”, escribió González.

El mensaje de Millie Bobby Brown

“Quiero tomarme un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público”, comenzó. “Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo. En cambio, actúan como si se supusiera que debo permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como lo hice en la temporada 1 de Stranger Things”, indicó.

Agregó: “Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil denigrarlas por clicks. Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer en sus propios términos, no en los de ellos. No me disculparé por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer”.

La actriz finalizó su mensaje al decir: “Hagámoslo mejor. No sólo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin miedo a que la destrocen por el simple hecho de existir”, concluyó Millie Bobby Brown para dar el tema por finalizado.