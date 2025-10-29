Lista de televisores y teléfonos donde Netflix va a dejar de funcionar

Netflix ha decidido limitar el acceso a su aplicación nativa en celulares y televisores antiguos a partir del próximo 31 de octubre de 2025. La plataforma de entretenimiento ha decidido priorizar que la experiencia de usuario sea segura y eficiente.

Como consecuencia, dispositivos que ya no cumplen con los estándares mínimos requeridos para ejecutar las nuevas funciones y actualizaciones de la aplicación, no podrán acceder al contenido de Netflix.

Estos son los dispositivos que no podrán acceder a Netflix

Esta decisión afecta principalmente a los usuarios que conservan equipos que han sido lanzados hace más de una década o que no han actualizado sus dispositivo a una versión reciente de Android o iOS.

En ese sentido, solo los equipos con sistema operativo Android 9.0 o superior, o iOS 17 en adelante, podrán continuar usando la aplicación de forma nativa. Por ello, dispositivos como Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, o LG G4, dejarán de ser compatibles.

También modelos como HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 dejarán de servir para la aplicación. Estos aparatos ya son considerados obsoletos, pues no soportan la carga de actualizaciones y funciones que Netflix considera para garantizar seguridad y rendimiento.

Para Apple, la restricción considera modelos como iPhone 6, 6s, 7, 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone SE de primera generación, iPad (quinta generación de 2017) e iPad Pro (primera generación de 2015) y cualquiera que no sea compatible con iOS 18.

Para las televisiones, los principales afectados serán los modelos fabricados antes de 2015 de marcas como LG y Panasonic. En el caso de Samsung, el bloqueo incluye los Smart TV EOS producidos en 2012, 2013, 2014 y 2015, mientras que en Sony Bravia quedarán sin soporte las series W95, W85, X85, X9 y X9.

La decisión de terminar con el acceso para estos dispositivos antiguos surge porque los mismos presentan limitaciones técnicas en su hardware y software. Esto complica la incorporación de innovaciones y obliga a destinar mayores recursos al soporte técnico de sistemas obsoletos.

Los usuarios con equipos afectados perderán acceso a nuevas herramientas de personalización, funciones actualizadas y, de forma más crítica, a las más recientes medidas de protección y parches de seguridad.