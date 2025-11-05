¿Quién es Xolo Maridueña? Actor de ‘Ace’ en la serie de One Piece de Netflix

Se ha confirmado a Xolo Maridueña como Portgas D. Ace para la tercera temporada de la adaptación live action de One Piece en la plataforma de Netflix. Se trataba de una de las noticias más esperadas, pues los fans del anime deseaban saber quién interpretaría al entrañable personaje.

Xolo Maridueña será Ace en el live action de One Piece

A través de las redes sociales oficiales de One Piece de Netflix, pudimos ver un video en el que vemos al joven actor sosteniendo el libreto de la serie en sus manos antes de destapar su rostro y mostrar su identidad.

“¡¡La temporada 3 acaba de ponerse mucho más caliente!! Estamos más que emocionados de anunciar que Xolo Maridueña interpretará el querido Portgas D. Ace en el próximo tramo de nuestra aventura“, describe la publicación en Instagram.

Las redes sociales celebraron el casting del personaje, pues muchos aseguran que una vez más, es ideal como ha sucedido con los otros personajes. Recordemos que es el mangaka Eiichirō Oda, quien elige a los actores que estarán en la serie.

El personaje de Ace es el comandante de segunda división de los Piratas de Barbablanca. Asimismo, es usuario de una fruta del diablo que le permite generar y controlar el fuego. Además, es el hijo biológico del Rey de los Piratas, Gol D. Roger.

¿Quién es Xolo Maridueña?

Xolo nació en Los Ángeles el 9 de junio del 2001. Es un actor, productor y activista de ascendencia mexicana, ecuatoriana y cubana. Debutó en televisión a los 12 años de edad en la serie ‘Parenthood’.

Su salto a la fama llegó en 2018 con la serie Cobra Kai de Netflix, donde dio vida a Miguel Díaz. En 2023, protagonizó ‘Blue Beetle’, la primera película de superhéroes latina del Universo DC

Xolo Maridueña fundó The Tacos & Beer Company, una productora enfocada en historias de diversidad, mostrando su interés en la representación latina en los medios.