¿Quién es Cole Escola? El actor que será Bon Clay en One Piece de Netflix

Cole Escola será Bon Clay en la versión live action de One Piece. La noticia ha emocionado a los fanáticos que esperaban desde hace tiempo que se revelara al actor que estaría detrás del icónico personaje del querido anime de Eiichirō Oda.

“¡Un maestro de la interpretación y la precisión! Bon Clay, un asesino teatral que convierte el combate en arte, es tan peligroso como deslumbrante. ¡Bienvenido Cole Escola a la tercera temporada de One Piece!“. celebra la cuenta oficial de Netflix.

El personaje animado comienza siendo un enemigo de Luffy; sin embargo, posteriormente se convierte en un amigo y aliado. Es un okama, es decir, una persona que nació varón pero que terminó por adoptar rasgos femeninos.

Tiene una actitud ostentosa y escandalosa, la cual incluye que siempre esté bailando, cantando y recitando poemas. También tiene una habilidad de la fruta del diablo, que consiste en transformarse en cualquier persona que haya tocado.

¿Quién es Cole Escola?

Cole Escola es un comediante no binario de 38 años de edad, nacido el 25 de noviembre de 1986. También se desempeña como actor de cine, teatro y televisión, además de cantante. Usa los pronombres elle (ellxs).

Algunos de sus trabajos más conocidos son Chip Wreck en la serie de comedia negra Search Party, Montel en la animación para adultos Big Mouth; además de Mary Todd Lincoln en la comedia teatral Oh, Mary!, por la que se convirtió en la primer persona no binaria en ganar un premio Tony como mejor actor protagónico en una obra de teatro.

Escola también ha tenido roles de productor de series de televisión como Hacks y The Other Two. Ahora, Cole Escola dará vida a Bon Clay en la serie live action de One Piece.

