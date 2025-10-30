El anime de las 100 novias es una popular producción audiovisual japonesa que fue lanzada en otoño de 2023, y que está plagada de sátiras. Es descrito como una comedia romántica y parodia del género harem, es decir, el protagonista es un hombre que está rodeado por muchas mujeres.

Sin embargo, el humor peculiar del autor ha causado opiniones divididas en redes sociales, pues hay quienes dicen amar esta historia mientras otras personas aseguran que es una mala historia.

Si aún no la has visto y quieres saber de qué trata y cuál es el nombre real del anime, aquí te explicamos.

¿Cómo se llama el anime de las 100 novias?

El anime de las 100 novias en realidad se llama The 100 Girlfriends who Really Really Love You en inglés, pero su nombre original es Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo. En español el título se traduciría como Las 100 novias que te aman muchísimo muchísimo muchísimo.

Esta producción japonesa de Bibury Animation Studios se trata de una adaptación de la obra de manga escrita por Rikito Nakamura e ilustrada por Yukiko Nozawa.

Ha acabado el anime de las 100 novias y ha sido mi comedia favorita del año.



Es de lo mejor para desconectar y reirse un rato de las situaciones surrealistas que ocurren.



8/10 pic.twitter.com/lq7CtqrysY — JuniXx 永 (@JuniXx10) December 24, 2023

¿De qué trata el anime de las 100 novias?

El anime de las 100 novias o The 100 Girlfriends who Really Really Love You sigue a Rentarō Aijō, un chico que tiene muy mala suerte en el amor, pues fue rechazado exactamente 100 veces durante la secundaria.

El protagonista está tan desesperado, que reza en un santuario pidiendo encontrar por fin a su alma gemela. El dios del santuario escucha su súplica, pero comete un error divino ya que, en lugar de prometerle un alma gemela, le envía 100.

El problema es que, según las reglas del destino, si alguna de esas chicas no es correspondida por Rentarō, morirá de tristeza. Así que él decide asumir una misión imposible, la cual consiste en amar y cuidar a las 100 jóvenes por igual. Para alcanzar su meta, decide construir una vida en la que todas sean felices juntas.

No obstante, la realidad será muy distinta debido a que no todas se sentirán contentas con el trato de Rentarō Aijō, y otras jóvenes ceden a las peticiones del protagonista con tal de no quedarse sin él.

Actualmente este anime tiene 2 temporadas, y se especula que en 2026 se publicará la tercera entrega. Los fanáticos de la historia expresan en redes que esperan con ansias esta nueva temporada, donde se reveló que habrá dos nuevas novias. El anime de las 100 novias puede verse en la plataforma de Crunchyroll.