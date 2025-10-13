Regresó al fin

One Punch Man 3: ¿Dónde ver la tercera temporada del anime de acción y comedia?

Te compartimos el calendario de estrenos de los episodios que conformarán la tercera temporada del anime

One Punch Man 3
One Punch Man 3
Por:
Mariana Garibay

Ha comenzado la tercera temporada de One Punch Man, después de seis años de espera por parte de los fans de la historia de Saitama, el hombre más fuerte del mundo que con un golpe puede vencer a cualquiera.

¿De qué trata One Punch Man 3?

La historia de One Punch Man narra el camino de Saitama a convertirse uno de los héroes más reconocidos de su mundo. A pesar de su apariencia inofensiva, en realidad él puede ganar a cualquiera con un solo golpe, lo que lo ha llevado a vivir en el aburrimiento.

En medio de su hastío, Saitama y su ‘aprendiz’ el robot Genos, deciden unirse a la liga de superhéroes, donde a pesar de su poder, él es clasificado en un rango bajo. La serie combina acción con una sátira brillante.

En la tercera temporada, es probable que veamos el climax del Arco de la Asociación de Monstruos, donde Saitama y otros héroes se enfrentarán a enemigos formidables como Garou.

¿Dónde ver One Punch Man 3?

La tercera temporada de la historia ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Netflix en Asia y Latinoamérica. También puedes verla a través de Crunchyroll.

Se estrenará un episodio nuevo cada domingo. El primero salió este 12 d octubre y el siguiente llega el día 19. Seguirá ese orden durante varias semanas consecutivas, hasta completarse los 12 episodios que conformarán la temporada. Así quedaría el calendario de estrenos:

  • Capítulo 1 de One-Punch Man temporada 3 - 12 de octubre
  • Capítulo 2 de One-Punch Man temporada 3 - 19 de octubre
  • Capítulo 3 de One-Punch Man temporada 3 - 26 de octubre
  • Capítulo 4 de One-Punch Man temporada 3 - 2 de noviembre
  • Capítulo 5 de One-Punch Man temporada 3 - 9 de noviembre
  • Capítulo 6 de One-Punch Man temporada 3 - 16 de noviembre
  • Capítulo 7 de One-Punch Man temporada 3 - 23 de noviembre
  • Capítulo 8 de One-Punch Man temporada 3 - 30 de noviembre
  • Capítulo 9 de One-Punch Man temporada 3 - 7 de diciembre
  • Capítulo 10 de One-Punch Man temporada 3 - 14 de diciembre
  • Capítulo 11 de One-Punch Man temporada 3 - 21 de diciembre
  • Capítulo 12 de One-Punch Man temporada 3 - 28 de diciembre

Los episodios de One Punch Man se estrenan en Japón a las 23:45 horas, por lo que en México se pueden ver a partir de las 20:45 horas (CDMX).

Tráiler de One Punch Man 3

