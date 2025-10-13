One Punch Man 3: ¿Dónde ver la tercera temporada del anime de acción y comedia?

Ha comenzado la tercera temporada de One Punch Man, después de seis años de espera por parte de los fans de la historia de Saitama, el hombre más fuerte del mundo que con un golpe puede vencer a cualquiera.

¿De qué trata One Punch Man 3?

La historia de One Punch Man narra el camino de Saitama a convertirse uno de los héroes más reconocidos de su mundo. A pesar de su apariencia inofensiva, en realidad él puede ganar a cualquiera con un solo golpe, lo que lo ha llevado a vivir en el aburrimiento.

ONE PUNCH MAN SEASON 3 OFFICIAL OPENING IS ABSOLUTELY INSANE 🔥#OnePunchMan #ワンパンマン pic.twitter.com/uZ6ZwE0CY4 — AniTV (@AniTVOfficial) October 12, 2025

En medio de su hastío, Saitama y su ‘aprendiz’ el robot Genos, deciden unirse a la liga de superhéroes, donde a pesar de su poder, él es clasificado en un rango bajo. La serie combina acción con una sátira brillante.

En la tercera temporada, es probable que veamos el climax del Arco de la Asociación de Monstruos, donde Saitama y otros héroes se enfrentarán a enemigos formidables como Garou.

¿Dónde ver One Punch Man 3?

La tercera temporada de la historia ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Netflix en Asia y Latinoamérica. También puedes verla a través de Crunchyroll.

Se estrenará un episodio nuevo cada domingo. El primero salió este 12 d octubre y el siguiente llega el día 19. Seguirá ese orden durante varias semanas consecutivas, hasta completarse los 12 episodios que conformarán la temporada. Así quedaría el calendario de estrenos:

Capítulo 1 de One-Punch Man temporada 3 - 12 de octubre

Capítulo 2 de One-Punch Man temporada 3 - 19 de octubre

Capítulo 3 de One-Punch Man temporada 3 - 26 de octubre

Capítulo 4 de One-Punch Man temporada 3 - 2 de noviembre

Capítulo 5 de One-Punch Man temporada 3 - 9 de noviembre

Capítulo 6 de One-Punch Man temporada 3 - 16 de noviembre

Capítulo 7 de One-Punch Man temporada 3 - 23 de noviembre

Capítulo 8 de One-Punch Man temporada 3 - 30 de noviembre

Capítulo 9 de One-Punch Man temporada 3 - 7 de diciembre

Capítulo 10 de One-Punch Man temporada 3 - 14 de diciembre

Capítulo 11 de One-Punch Man temporada 3 - 21 de diciembre

Capítulo 12 de One-Punch Man temporada 3 - 28 de diciembre

Los episodios de One Punch Man se estrenan en Japón a las 23:45 horas, por lo que en México se pueden ver a partir de las 20:45 horas (CDMX).

Tráiler de One Punch Man 3