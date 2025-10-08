Jujutsu Kaisen: Ejecución, ¿Cuándo se estrena en cines de México?

Jujutsu Kaisen: Ejecución llegará a cines en México antes que en Japón. La plataforma de Crunchyroll anunció recientemente que adquirió los derechos internacionales selectos de distribución de la película compilatoria para Europa, Medio Oriente, África, Asia Pacífico y Latinoamérica.

¿Cuándo se estrena la película de Jujutsu Kaisen en México?

En ese sentido, ya hay una fecha de estreno para Jujutsu Kaisen: Ejecución para cines alrededor en Latinoamérica, siendo el estreno a nivel continental el 20 de noviembre. Junto a Sony Pictures Entertainment, la película llegará en su versión original japonesa y doblada al español.

⚔️ JUJUTSU KAISEN: Ejecución ⚔️



¡Disfruta por primera vez un avance de la nueva temporada y las peleas más épicas del Incidente de Shibuya en un evento exclusivo en cines!



20 de noviembre - Exclusivamente en cines.

¡Boletos a la venta muy pronto! pic.twitter.com/KWWk0ZCneq — Crunchyroll LATAM (@crunchyroll_la) October 7, 2025

La película se estrenará en Japón el 7 de noviembre de 2025. La cinta fue anunciada como parte de la transmisión especial que se llevó a cabo por el quinto aniversario del anime, donde también se informó que la tercera temporada de la serie llegará en enero del 2026.

TE RECOMENDAMOS: Talentosa actriz Este es el VIDEO de Rosa Salazar que todos quieren ver

¿De qué trata Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La película retoma los acontecimientos ocurridos durante el arco del Incidente de Shibuya, donde los hechiceros jujutsu de alto nivel junto a Yuji Itadori deben adentrarse a un enfrentamiento sin precedentes contra maldiciones.

Por su parte, Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más poderoso, entra en medio del caos. Pero lo esperan usuarios de maldiciones y espíritus que conspiran para sellarlo.

La cinta también contará con el estreno de la tercera temporada, con un adelanto al mostrar los dos primeros episodios de la temporada donde el hechicero de Grado Especial Yuta Okkotsu es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes.

De este modo, veremos el enfrentamiento entre Yuta y Yuji, los dos estudiantes más queridos de Gojo, un momento que promete ser épico para los fans de la historia.

El estreno de Jujutsu Kaisen: Ejecución llega a solo unos meses de que en cines pudiéramos ver la película El Tesoro Escondido, que recuperaba la primera parte de la segunda temporada, donde se nos muestra la cercana relación de Satoru Gojo con Suguru Geto y la misión que lo cambió todo.