Jujutsu Kaisen, temporada 3: Revelan fecha de estreno y primer tráiler

El quinto aniversario de Jujutsu Kaisen llegó con una sorpresa que emocionó a los fans del universo creado por el mangaka japonés Gege Akutami, pues después de dos años del estreno de la segunda temporada, finalmente conoceremos los sucesos después del arco de Shibuya.

¿De qué trata la tercera temporada de Jujutsu Kaisen?

La segunda temporada de Jujutsu Kaisen terminó con un panorama hostil para Yuuji Itadori, el protagonista de la serie. Su maestro Satoru Gojo fue sellado y encontró al cuerpo de Suguro Geto en posesión del antiguo hechicero Kenjaku.

Asimismo, vimos la muerte de Kento Nanami y varios personajes más de la serie. Se definido además que Yuta Okkotsu, el hechicero especial, tendría que asesinar a Yuuji, pues ahora no hay quien lo proteja de la ley y lo consideran una amenaza por tener los dedos de Sukuna.

La tercera temporada adaptará el arco The Culling Game, conocido al español como Viaje a la Extinción. Veremos de regreso a varios personajes importantes, como Yuta, protagonista de Jujutsu Kaisen 0 y muestra las consecuencias de lo acontecido en Shibuya.

¿Dónde ver y cuándo se estrena Jujutsu Kaisen?

El primer avance de la serie ha dejado claro que la calidad de MAPPA para la exitosa serie no disminuirá en lo absoluto y promete intensas peleas. Si bien no se ha hablado de una fecha específica, sabemos que la tercera temporada estará disponible en enero del 2026.

JUJUTSU KAISEN SEASON 3 IN JANUARY 2026 pic.twitter.com/JVT6CUAnzr — Anime Tweets (@AnimexTwts) August 31, 2025

La temporada se estrenará a la par que en Japón en el resto del mundo a través de la plataforma de Crunchyroll (excepto en Asia) y serán estrenos semanales el mismo día que en su país de origen. Las anteriores temporadas de Jujutsu Kaisen se encuentran disponibles en Crunchyroll y en Netflix.

Antes de su estreno en enero, la serie podría pasar al cine, pues en Japón, el 7 de noviembre se estrena en los cines japoneses Jujutsu Kaisen: Shibuya Incident x Culling Game Arc. La película resume el arco de la segunda temporada y muestra los primeros dos episodios de la tercera temporada del anime. Se confirmó que la cinta también podrá verse en cines de Estados Unidos.

Elenco de Jujutsu Kaisen

El elenco de voces en japonés incluye a: