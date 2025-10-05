Gachiakuta anime: Dónde ver, personajes, estreno...

El anime Gachiakuta, una adaptación del manga de Kei Urana y Hideyoshi Andou, ha cobrado popularidad los últimos meses entre los fanáticos de las producciones animadas japonesas. Los usuarios resaltan la crítica social y el fantástico mundo visual de esta obra.

Te contamos de qué trata la producción de Fumihiko Suganuma, quiénes son los misteriosos personajes del anime y dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Gachiakuta?

Gachiakuta narra la historia de un mundo que está dividido entre una élite que vive en ciudades flotantes y los marginados que sobreviven en los arrabales, rodeados de basura que se desecha sin contemplaciones.

El protagonista, Rudo (o “Ludo” en algunas versiones), es un joven quien vive en esos barrios menos favorecidos. Un día lo acusan injustamente de asesinato y los exilian al abismo —un vertedero gigante conocido como The Pit o “el abismo”— donde los desperdicios cobran vida como monstruos mortales.

Para sobrevivir y poder rehacerse, Rudo se une a un grupo llamado The Cleaners (los Limpiadores), quienes luchan contra esas criaturas terroríficas usando objetos comunes que obtienen un poder espiritual o energético. Su objetivo es vengar la muerte de su padre y descubrir quiénes conspiraron en su contra.

Personajes del anime y su voz en español latino

Rudo Surebrec , protagonista, doblado por Dion González.

Riyo Reaper , Elizabeth Infante.

Zanka Nijiku , Brandon Montor.

Enjin , Miguel De León.

Amo Empool .

Personajes secundarios: Regto, Tamsy, Semiu (Claudia Contreras).

Gachiakuta anime: Dónde ver y estreno

Gachiakuta se estrenó el 6 de julio de 2025 para transmisión televisiva en Japón.

El anime tiene previsto un total de 24 episodios, distribuidos en dos partes (dos cours).

Si eres de México o América Latina, no te preocupes, sí podrás ver la serie. La emisión de los capítulos se hace en simulcast con Japón a través de Crunchyroll, lo que permite que los episodios estén disponibles prácticamente al mismo tiempo para audiencias de cualquier parte del mundo.

Además, en redes sociales como TikTok, algunos usuarios comparten los capítulos.

Opening y ending de Gachiakuta:

Opening: “HUGs” interpretado por Paledusk, una banda en ascenso especializada en hardcore.

Ending: “TOMOSHIBI” de DUSTCELL, otra banda oscura.

Gachiakuta, por la calidad de la animación y la historia atrapante que plantea, ha sido comparada por los amantes del anime con proyectos muy reconocidos a nivel mundial como Solo Leveling o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. La vida de Rudo va más allá de ser ficción, esconde una crítica al estatus social.