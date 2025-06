Takopi’s Original Sin, el anime que aborda la depresión y el bullying: ¿De qué trata y dónde verlo?

Se estrenó el primer capítulo del anime ‘Takopi’s Original Sin’ donde conocimos a Takopi, un alien del Planeta Feliz el cual su única misión es extender la felicidad por todo el universo, durante esta encomienda es que termina en nuestro planeta y conoce a Shizuka una pequeña con muchos problemas la cual intentará a toda costa hacerla feliz y así cumplir su misión, pero en el camino, conocerá una obscuro rostro de la humanidad.

El anime es un ONA, ”Original Net Animation”, Animación Original de Internet, es decir, un anime lanzado directamente en internet, es producido por Enishiya y TBS, dirigida por Shinya Iino, el mismísimo de Dr. STONE y con diseños de personajes a cargo de Keita Nagahara conocido por ‘Suzume’ y ‘El Tiempo Contigo’, la música esta a cargo de Yoshiaki Fujisawa.

¿De qué se trata el primer capítulo de Takopi’s Original Sin?

Haremos un pequeño resumen de los hechos que se presentan en el primer capítulo y hablaremos un poco de lo que esta por venir, sin spoilers . El anime inicia con un opening bastante feliz, el cual no te da indicio alguno de lo que esta venir (si es que no has leído el manga), la canción que lo acompaña es 'Happī Rakkī Chappī ‘(ハッピーラッキーチャッピー) , interpretado por Ano, mientras que para el ending tenemos ‘Garasu no Sen’ (がらすの線), interpretado por Tel. ‘Takopi’s Original Sin’ nos recibe con Shizuka, una pequeña muy triste que intenta esconderse de sus compañeros de escuela, mientras hace esto, encuentra al pequeño Takopi, un Happian, un extraterrestre rosa muy pequeño con forma de pulpo el cual desde el primer momento intenta hacer sonreír a Shizuka, la cual es un tanto callada, seria y todo el tiempo tiene una cara triste.

Algunos frames de 'Takopi’s Original Sin' ı Foto: Fb/The Animaze Show

Conforme avanza el anime, Takopi intenta con todas las herramientas proporcionadas por su madre en el Planeta Feliz, hacer reír a la triste Shizuka, todas sin éxito y es que mientras Takopi intenta esto, Shizuka siempre deja entrever los distintos malos ratos y miedos que tiene, un momento muy claro de estos miedos y problemas es el cuando Shizuka se esconde y le pide a Takopi que no hable mientras pasan sus compañeras de escuela, entre ellas Marina, una chica de pelo rubio compañera de Shizuka, la cual se hace cargo de hacerle la vida imposible.

Durante la mitad del primer episodio Takopi conocerá poco a poco a Shizuka y su vida, sin darse cuenta de los muchos problemas con los que carga. Hasta que un día, algo demasiado fuerte pasará, lo cual cambiará totalmente la forma de ver las cosas del pequeño alien, ante este hecho, Takopi decide conocer cual es el dolor, el miedo y la tristeza que invaden a Shizuka y es así como el pequeño Happian conocerá una de las peores caras de la humanidad, llena de odio, tristeza y crueldad.

Lo que se espera en los próximos episodios

El anime así como el manga abordan diversos temas extremos, como el maltrato parental, la autolesión y bullying, por lo cual no es recomendable para todo público.Durante los demás episodios podremos conocer el por qué de muchísimas cosas, una de ellas será conocer que hay detrás de Marina, la bully de Shizuka, conoceremos al pequeño Azuma y todo el detrás de su vida, porque aunque en el primer episodio lo vemos feliz, no siempre los rostros demuestran la verdad detrás y al final sabremos si Takopi logrará hacer feliz a su amiga Shizuka.

Portadas del manga 'Takopi’s Original Sin' ı Foto: Imagen: Manga Plus

¿Dónde ver?

El anime se encuentra actualmente en emisión y puedes verlo a través de la plataforma Crunchyroll, la cual cuenta con un mes de prueba y después puedes pagar la suscripción con la cual tendrás acceso a muchísimos más animes.