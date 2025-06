Temporada de verano 2025: Estos son los animes nuevos ¿Cuándo se estrenan?

Temporada de anime verano 2025: En la imagen Dr. STONE, DAN DA DAN, Kaiju No. 8 y My Dress-Up Darling

El verano 2025 viene cargado de muchos aliens, monstruos, cosplays y acción, y es que cada vez esta más cerca el inicio de la temporada de verano en el anime, acá te tenemos una recopilación de cuales son los animes que tendrán nueva temporada y otros que veremos por primera vez.

DAN DA DAN - TEMPORADA 2

Uno de los posters oficiales de DAN DA DAN para su temporada 2. ı Foto: Crunchyroll

Continuamos con las aventuras de Momo y Okarun, dos estudiantes de preparatoria los cuales se ven envueltos en peleas con fantasma y extraterrestres.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Tras una exitosa primera temporada, Dan Da Dan regresa este 3 julio de 2025 a Crunchyroll y Netflix.

Podrás disfrutar del primer episodio a partir de las 02:00 am.

MY DRESS-UP DARLING - TEMPORADA 2

Promocional de la nueva temporada de 'My Dress-Up Darling' ı Foto: Imagen: TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』

Una de las mejores romcom de anime actual regresa después de tres años de larga espera y estamos hablando de ‘Sono Bisque Doll wa Koi o Suru’ (My Dress-Up Darling).

La historia romántica de Marin y Gojo continuará pero con muchas dudas de que será lo que pasara con estas pareja, pues recordemos que el pasado 21 de marzo de 2025 el manga concluyó y dejo muy insatisfechos a los fans, los cuales esperan que al menos en el anime se corrija su final tan abrupto.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada?

La nueva temporada podremos verla el próximo julio de 2025 en Crunchyroll.

RASCAL DOES NOT DREAM OF SANTA CLAUS

Poster promocional del anime 'RASCAL DOES NOT DREAM OF SANTA CLAUS' ı Foto: Imagen: アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ公式

En el Anime Japan 2025 se dió a conocer que nuestra Bunny Girl Senpai favorita estará de regreso este verano.

Y es que nuestra comedia romántica adaptada de las novelas ligeras de Hajime Kamoshida regresa con ‘Rascal Does Not Dream of Santa Claus’, después de las películas ‘Sister Venturing Out y Knapsack Kid’

¿Cuándo se estrenará?

‘Seishun Buta Yaro wa Santa Claus no Yume wo Minai’ regresará el 05 Julio 2025, podremos disfrutarla a través de Crunchyroll.

DR. STONE SCIENCE FUTURE - TEMPORADA 4, PARTE 2

Promocional de la parte dos de la última temporada de 'Dr. Stone: Science Future' ı Foto: Imagen: @STONE_anime_off

La creación de Riicho Inagaki, ilustrado por Boichi regresa con una segunda parte cargada de ciencia, Senku y Xeno.

¿Cuándo se estrena la parte dos?

Podremos ver más 'Dr. STONE’ a partir del 10 julio de 2025 en Crunchyroll.

SAKAMOTO DAYS TEMPORADA 2

Cartel promocional de la temporada 2 de 'SAKAMOTO DAYS' ı Foto: Imagen: @SAKAMOTODAYS_PR

Nuestro asesino retirado favorito la rompió totalmente en su primer temporada, la creación de Yuto Suzuki, producida por TMS Entertainment y dirigida por el reconocido Masaki Watanabe nos mostró a Taro Sakamoto, un legendario asesino que toma la decisión de retirarse, sin embargo es obligado a regresar al mundo del crimen para poder proteger a todos sus seres queridos.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada?

Taro regresa este 14 Julio 2025 a través de Netflix.

KAIJU NO.8 TEMPORADA 2

Póster promocional de la temporada 2 de Kaiju. No 8 ı Foto: Imagen: kaiju-no8.net

La segunda temporada de 'Kaiju No. 8‘, anime adaptado del manga original creado por Naoya Matsumoto y el cual es producido por Production I.G ya tiene fecha para su temporada 2 y promete estar cargada de monstruos y mucha pelea.

¿Cuándo?

Kafka Hibino y Rebo Ichikawa regresan este 19 de julio en un simulcast a través de Crunchyroll.

JIBAKU SHŌNEN HANAKO-KUN

Arte promocional de 'Toilet-bound Hanako-kun' ı Foto: Imagen: Crunchyroll

El último episodio de la temporada dos de 'Toilet-bound Hanako-kun’ se emitió el pasado 30 marzo de 2025 y al termino de este se anunció una secuela para este verano, por lo cual la adaptación del manga de Aidairo regresa cargada de sucesos paranormales y mucho misterio.

¿Cuándo?

Yashiro Nene regresa en julio de 2025 a través de Crunchyroll.

GACHIAKUTA

Poster oficial de 'Gachiakuta' ı Foto: Imagen: TVアニメ『ガチアクタ』公式

El manga de acción y venganza creado por Kei Urana hace su debut en la pantalla este verano 2025.

Para los fans del shone oscuro llega ‘Gachiakuta’, la historia de Rudo, un joven marginado que vive en los bajos barrios de una ciudad llena de desigualdades. Un día Rudo es acusado injustamente de asesinato y lo condenan a caer en un abismo de desechos, lugar donde la basura ha mutado en monstruos. En este lugar también habitan un grupo que lucha contra las bestias que habitan el abismo y se hacen llamar “Los Limpiadores” los cuales ayudaran a Rudo a sobrevivir y a que se enfrente al sistema que lo desecho injustamente.

¿Cuándo se estrena?

Rudo llegará en Julio de 2025 a través de Crunchyroll.

KIMETSU NO YAIBA: MUGEN-JŌ-HEN (DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE)

¡Respiración del Agua, primera postura!

Imagen promocional de 'Demond Slayer: El Castillo Infinito' ı Foto: Imagen: kimetsu.com

Tanjiro, los pilares y las lunas estarán de vuelta en la próxima película de 'Demond Slayer: El Castillo Infinito’ la cual tenemos que mencionar es la primera de las tres entregas planificadas.

De la mano de Sony Pictures y Crunchyroll, Tanjiro llegará nuevamente a la pantalla grande este 11 de septiembre en Latinoamérica y otras partes del mundo, mientras que Japón podrá disfrutarla desde el 18 de julio.

CHAINSAW MAN - THE MOVIE: REZE ARC

Imagen promocional de la película 'Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc' ı Foto: Imagen: @CHAINSAWMAN_PR

Durante el Jump Festa 2025 pudimos ver el primer adelanto del próximo arco de Chainsaw Man con imágenes de Denji y Reze.

‘Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc’ es una de las películas más esperadas para los fans del anime y es que tras una primer temporada exitosa con más de 30 millones de copias vendidas, el manga de Tatsuki Fujimoto traído a la pantalla por el estudio MAPPA nos tiene muy ansiosos por ver lo que han logrado con uno de los mejores arcos del manga.

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc llegará este 2025.