Los fans de Stranger Things se despertaron con una sorpresa, pues Netflix publicó este jueves el avance final de la esperada temporada 5 de la serie. En menos de tres minutos la producción reveló, a través de pequeños detalles, lo que le espera a Eleven y a sus amigos.

Algunos seguidores de la famosa historia expresaron en redes sociales su emoción y aseguran que lloraron y gritaron sin cesar. Y es que las imágenes de la guerra entre el mundo real y el Upside Down, musicalizadas con el tema “Who Wants to Live Forever” de Queen, prometen que la despedida de la serie que se volvió un fenómeno mundial será épica.

Te contamos qué revela este impactante avance final.

all hands on deck. pic.twitter.com/ZM2w3XUmcI — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) October 30, 2025

Stranger Things 5: ¿Qué revela el avance final de la serie?

¿Están atrapados en Hawkins?

En el adelanto final de Stranger Things 5, Mike menciona que están agotados de permanecer “atrapados” en un mismo sitio. Aunque no se detalla cuál es ese lugar, todo parece indicar que se trata de Hawkins, el pueblo que, después de los acontecimientos de la temporada anterior, podría haber sido puesto bajo cuarentena por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Guerra entre el mundo real y el Upside Down; Vecna se fortalece

En la cuarta temporada, Vecna dejó claro su deseo de escapar del Upside Down con el propósito de sembrar el caos en el mundo real. En el nuevo adelanto, Nancy (interpretada por Natalia Dyer) señala que el villano busca aniquilar todo a su paso.

Además, hacia el final del avance final, se revela que Vecna presentará un nuevo aspecto e incluso podríamos suponer que ha desarrollado la capacidad de resistir el fuego, que anteriormente era su mayor debilidad. Esto lo hará indestructible.

Eleven tendrá nuevos poderes

A lo largo de las cuatro temporadas anteriores de Stranger Things, hemos sido testigos del crecimiento de los poderes de Eleven, pero en la quinta temporada se espera que alcance su punto más fuerte. La protagonista de la serie desarrollará una habilidad inédita que le permitirá realizar saltos de gran distancia.

¿Will ayuda a Vecna?

En la primera temporada de Stranger Things, el personaje de Will desapareció durante varios días en el Upside Down y, tras su regreso y los enfrentamientos posteriores con nuevas criaturas, adquirió la capacidad de percibir la presencia de los monstruos provenientes de esa dimensión.

Aunque todavía no se conocen muchos detalles, el tráiler muestra a Vecna capturando a Will y pidiendo su ayuda “por última vez”. Esta escena causó furor entre los fans de la serie.

A continuación, te compartimos el avance final de Stranger Things 5 que fue publicado esta mañana:

At long last… we can begin. The trailer for the epic final season of STRANGER THINGS is here pic.twitter.com/w4WuzuCqRs — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) October 30, 2025

Conoce las fechas de estreno de los capítulos de la temporada 5 de Stranger Things

La temporada 5 de Stranger Things estará integrada por ocho episodios que serán divididos en tres partes:

26 de noviembre: Se publicarán los primeros cuatro capítulos.

Navidad: Lanzarán tres episodios adicionales.

31 de diciembre: Saldrá un episodio final que durará casi dos horas, estará disponible en Netflix y en más de 350 salas de cine del mundo.