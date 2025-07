Tras la publicación del primer póster oficial y del tráiler de la quinta y última temporada de Stranger Things, los fans más atentos identificaron un detalle inquietante que podría anticipar el destino de algunos personajes clave. En la imagen, se observa al grupo principal —Mike, Once (Eleven), Lucas, Will y Dustin— montando sus icónicas bicicletas. Sin embargo, sólo las linternas de Dustin y Will están encendidas, un elemento aparentemente sin importancia, pero que ha desatado especulaciones entre los seguidores de la serie de Netflix.

Este guiño visual es comparado con un momento clave de la cuarta temporada. En aquel entonces, durante una escena en el Upside Down, Eddie Munson lideraba a su grupo en bicicleta, y fue el único con la linterna encendida en su vehículo. Poco después, Eddie protagonizó una de las secuencias más recordadas del show, interpretando la canción “Master of Puppets” de Metallica, antes de sacrificar su vida para distraer a los demobats y proteger a sus amigos. Para muchos, esta iluminación fue una señal sutil, pero poderosa, de su trágico destino.

Con ese antecedente en mente, los fans ahora creen que el detalle repetido en el póster de Stranger Things 5 podría presagiar la muerte de Dustin y Will en esta última entrega. Aunque no se trata de una confirmación oficial ni de una declaración explícita por parte de los creadores, el paralelismo ha sido suficiente para alimentar teorías en redes sociales. Las comparaciones se han hecho virales, generando un debate sobre si este patrón visual funciona como un código oculto que los hermanos Duffer estarían utilizando para anticipar eventos clave.

Cada batalla nos trajo hasta aquí 💥 ¡El avance oficial de Stranger Things 5 ya está aquí! pic.twitter.com/tJ3Vh4KUKg — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 16, 2025

Stranger Things 5 tráiler: ¿Quién muere en la última temporada?

Cabe resaltar que tanto Dustin Henderson como Will Byers han sido personajes fundamentales a lo largo de la serie. Mientras Will fue el catalizador de la trama desde la primera temporada, Dustin se ha ganado el corazón del público por su valentía e ingenio. Su posible muerte significaría un cierre emocionalmente devastador para los seguidores.

Por ahora, esta teoría sigue siendo una hipótesis basada en detalles visuales. Pero tratándose de Stranger Things 5, donde cada símbolo parece tener un propósito narrativo, muchos consideran que las linternas encendidas podrían no ser una simple coincidencia, sino una advertencia de lo que está por venir en el enfrentamiento final contra Vecna.

El reparto confirmado para esta última temporada regresa con Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Sadie Sink, entre otros, y se suma la leyenda del cine de acción Linda Hamilton como la misteriosa Dr. Kay, acompañada por un equipo SWAT. Los creadores Matt y Ross Duffer afirman que el final, titulados “The Rightside Up”, será épico y llegará en tres partes: los primeros cuatro episodios el 26 de noviembre, tres más el 25 de diciembre, culminando con el último capítulo el 31 de diciembre.