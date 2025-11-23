La serie Stranger Things llega a su fin con la temporada 5, que se estrenará dentro de pocos días. Los fans de la producción de Netflix se encuentran más ansiosos que nunca por saber cuál será el desenlace de esta historia que se volvió un fenómeno global.

La aventura de Eleven y sus amigos concluirá en los próximos meses. El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo la premiere global, evento que estuvo lleno de momentos emotivos y nostalgia, sobre todo cuando el elenco principal posó frente a las cámaras por última vez, evidenciando que el paso del tiempo no fue en vano, pues los actores que iniciaron esta historia siendo niños, crecieron hasta convertirse en adultos jóvenes.

Incluso Winona Ryder, quien ha estado presente en todas las temporadas de Stranger Things, no pudo evitar llorar un poco al hablar sobre el final del proyecto.

¿Cuándo se estrenan los capítulos de Stranger Things 5?

Los capítulos de Stranger Things 5 se estrenarán en tres partes:

El Volumen 1, el miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Volumen 2, el jueves 25 de diciembre de 2025.

El episodio final, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La temporada 5 de la aclamada serie consta de 8 episodios y, como puedes notar, Netflix decidió dividirlos en volúmenes para mantener la expectativa de los fans.

Los estrenos serán simultáneos en todo el mundo, por lo que los fans de diferentes países podrán disfrutar los capítulos al mismo tiempo. Los episodios de la temporada final de Stranger Things estarán disponibles en dicha plataforma a partir de las 7:00 p.m. hora de México.

We have a plan...it's a bit insane. Volume 1 of the final season of Stranger Things drops Nov. 26th at 5pm PT. pic.twitter.com/N0VUe90COB — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) November 23, 2025

Reparto de Stranger Things 5

La temporada 5 de Stranger Things regresa con el reparto clásico de la serie, sin embargo, Netflix dio a conocer que una actriz se integra en esta ocasión. Las actrices y los actores que veremos en la pantalla son: