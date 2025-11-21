Millie Bobby Brown le da a sus perros los regalos de sus fans para que los muerdan | VIDEO

Millie Bobby Brown le da a sus perros los regalos de sus fans para que los muerdan

Millie Bobby Brown ha dado de qué hablar por sus recientes declaraciones en las que admite que algunos regalos que recibe por parte de sus fans se los termina dando a sus perros para que ellos los muerdan y así, los terminen destruyendo.

La actriz saltó a la fama a corta edad por su papel protagónico en la serie de Stranger Things, donde da vida a Eleven. A pesar de ser muy querida por millones, Millie Bobby Brown también se ha convertido en blanco de críticas por comentarios que ha realizado en el pasado.

Millie Bobby Brown revela qué hace con los regalos de sus fans

Ahora, fue en una entrevista para ‘Fuera de Foco’ que la artista ofreció junto con Noah Schnapp (quien hace de Will Byers en la serie de Netflix), que se hizo viral un momento que muchos han considerado como de ingratitud hacia sus seguidores más fieles.

La confesión apareció después de que ambos jóvenes actores admitieran que recuerdan algunos de los mejores obsequios que sus fans les dieron. Fue entonces que Millie recordó que a lo largo de los años ha recibido varios peluches.

Muchos pensarían que guarda a los mismos en un estante o una caja, pero en realidad ella decidió que fueran más prácticos, ya que admitió que en realidad se los da a sus perros, quienes los utilizan para morderlos cuando ella no se encuentra en casa por el trabajo de artista.

“Ositos de peluche vestidos de Eleven. Se los doy a mis perros para que saquen toda la ira que me tienen mientras voy a una gira de prensa. Pueden morderme en versión juguete”, declaró Bobby Brown.

Las redes sociales no tardaron en reacciona a las declaraciones de la famosa, al destacar que muchos fans se esfuerzan para llevarle un recuerdo bonito a sus artistas favoritos, muchas veces incluso haciéndolo ellos mismos desde cero.

Asimismo, dicen que Millie Bobby Brown parece no ser agradecida con el público al usar un regalo para su perro. Te dejamos algunas reacciones: