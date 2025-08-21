Millie Bobby Brown anuncia que será madre de una niña

La actriz Millie Bobby Brown, conocida por su participación en la serie Stranger Things, y su esposo Jake Bongiovi dieron a conocer este jueves 21 de agosto que serán padres. Los fans del matrimonio comentan con emoción la noticia en redes sociales. Sin embargo, la sorpresa también se hizo presente debido a la edad de la pareja, pues la artista tiene 21 años y su esposo 23.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, escribieron en una publicación conjunta en Instagram. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad”, continúa el mensaje.

El anuncio termina confirmando que su familia se agrandará: “Y entonces fueron 3. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”. La publicación ya tiene más de 523.005 Me gusta.

Hasta el momento no han mostrado fotografías de la pequeña. Tampoco han anunciado el nombre ni la edad de la nueva integrante de la familia Bongiovi.

Conoce la historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se conocieron a través de Instagram y comenzaron una relación como amigos. Su romance empezó en junio de 2021 y confirmaron públicamente su noviazgo en noviembre del mismo año.

La actriz y el hijo del cantante Jon Bon Jovi hicieron su primera aparición juntos como pareja en la alfombra roja de los BAFTA en marzo de 2022.

Para abril de 2023, Millie Bobby Brown anunció su compromiso a través de una publicación en Instagram con la frase “Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos”, junto a una foto donde muestra el anillo.

La boda de Millie Bobby Brown

La pareja se casó en una ceremonia privada en mayo de 2024, sólo sus familiares cercanos estuvieron presentes, por lo que no se tienen muchos detalles al respecto.

Poco tiempo después, Millie y Jack celebraron una segunda boda más grande en una villa barroca del siglo XVII en la Toscana, Italia. El recinto se ubica en Villa Cetinale y fue decorado con miles de flores blancas que resaltaban la belleza de la famosa actriz.

Ahora, la pareja iniciará una nueva etapa en sus vidas al convertirse en padres de una niña. Las fans de la protagonista de Stranger Things esperan con ansias que el matrimonio revele más detalles al respecto y comparta fotografías en familia.