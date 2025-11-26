Netflix se cae por el estreno de Stranger Things 5

El estreno de la última temporada de Stranger Things pintaba para hacer todo un fenómeno a nivel internacional y parece que así lo fue, pues la plataforma de Netflix colapso por la cantidad de usuarios que se conectaron para disfrutar de la primera parte del fin de la serie.

Miles de usuarios reportaron la caída de Netflix a nivel mundial durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre. Todo esto por la cantidad de usuarios que se conectaron para ver el estreno de Stranger Things 5.

todo el día esperando a que sean las 22 para ver Stranger Things y se cae Netflix yo no lo puedo creer pic.twitter.com/HlI6edWrxd — lari (@larifoster) November 27, 2025

Fue así como miles de usuarios no pudieron acceder a sus cuentas como normalmente lo hacen, esto a pesar de que momentos antes, la plataforma incrementó su ancho de banda hasta en un 30% para prevenir el alto nivel de audiencia que esperaban.

Sin importar los esfuerzos y precauciones, la cantidad de usuarios conectados superó por mucho la capacidad de sus servidores, lo que provocó la caída mundial de Netflix.

Los primeros episodios de la quinta y última temporada de la serie ya se encuentran disponibles en la plataforma desde las 19:00 horas. Son cuatro los capítulos que ya se pueden disfrutar.

Sin embargo, varios usuarios destacaron que el servicio no se encontraba disponible, por lo que han comenzado a disfrutar del show con varios minutos de retraso.

La plataforma de Netflix tendrá que tener una mayor precaución al momento del estreno de El volumen 2 y El episodio final de Stranger Things 5, qué ocurrirán el jueves 25 de diciembre y el miércoles 31 de diciembre respectivamente, para evitar otra caída.