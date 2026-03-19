Primer vistazo a la película con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

Comienza a tomar forma el esperado regreso de Martin Scorsese y se ha revelado la primera imagen oficial de What Happens at Night de Apple Original Films, proyecto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

What Happens at Night es un thrilller psicológico con tintes de horror que se encuentra en proceso de rodaje actualmente. La película está basada en la novela homónima de Peter Cameron, adaptada por el guionista Patrick Marber.

Jennifer Lawrence will be the first actress in a Martin Scorsese film to also be a producer on one of his projects.



Leonardo DiCaprio and Robert De Niro are the only other actors to do so on a Scorsese film. pic.twitter.com/6blsMJKfpq — JLawrence Center (@JLawrenceCenter) March 18, 2026

El relato sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo con el objetivo de adoptar a un bebé. Sin embargo, el viaje rápidamente se transforma en una experiencia inquietante.

De acuerdo con la sinopsis recogida por Variety, la historia transcurre en un entorno donde “nada es lo que parece en este desconcertante mundo congelado” y donde a medida que la pareja intenta concretar la adopción, “cada vez saben menos sobre su matrimonio, sobre sí mismos y sobre la vida misma”.

El relato mezcla elementos psicológicos y existenciales con una atmósfera que difumina los límites entre la realidad y la percepción. La imagen muestra a los personajes de DiCaprio y Lawrence caminando tomados de la mano en un paisaje invernal.

En la imagen, podemos ver a DiCaprio y Lawrence en medio de un camino de nieve frente a un auto con los faros encendidos. Ambos llevan trajes para el frío con gorros y botas.

First look at Martin Scorsese's next film ‘What Happens at Night’ starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence



Now in production 🎬 pic.twitter.com/uzBzamVUi1 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) March 19, 2026

Además de sus dos protagonistas, el elenco incluye a Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson y Jared Harris. La película es producida por Sikelia Productions en colaboración con Apple Studios y Studiocanal.

DiCaprio y Lawrence charlaron el año pasado frente a las cámaras del especial Actors on Actors de Variety. En la conversación, el galán de Titanic describió cómo era trabajar bajo la batuta de Scorsese.

“Es algo increíble, y te va a dar muchas referencias de películas”, destacó Leo. “Normalmente vienen en forma de un DVD. Y si no tienes reproductor de DVD, consíguete uno”.

“Si hay algo que quiere que captures de una película antigua o el ritmo de algo, puede que veamos una película entera solo por una escena específica”, añadió. “Podríamos ver algunas películas japonesas de fantasmas como referencia, solo para captar el tono. Vas a pasar un tiempo increíble”.