Jennifer Lawrence habla de su regreso a la saga de Los Juegos del Hambre | VIDEO

Jennifer Lawrence habla de su regreso a la saga de Los Juegos del Hambre

Uno de los detalles que más emocionan a los fans sobre el estreno de la película de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, es el regreso de Jennifer Lawrence a la saga, pues la actriz fue la encargada de dar vida a Katniss Everdeen en las películas que iniciaron todo.

Fue hace más de 10 años que Jennifer Lawrence dio vida a Katniss en Sinsajo Parte 2 y ahora, se reveló que la actriz ganadora del Oscar habría de regresar a la saga para Amanecer en la Cosecha, cinta que contará a detalle los juegos de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss y Peeta.

Así reaccionó Jennifer Lawrence a si volverá a Los Juegos del Hambre

Fue en una entrevista con el periodista Josh Horowitz que la famosa reaccionó a la nueva película. De manera sutil, el comunicador mencionó que quizás ella y su coestrella Josh Hutcherson, deberían conversar con Francis Lawrence, el director de la próxima película que también estuvo encargado de las otras cuatro cintas.

Ante esto, ella respondió misteriosa “quizás ya lo hemos hecho”. Cuando el entrevistador expresó “si es que crees en todo lo que hay en Internet...”, hablando de manera indirecta sobre los rumores de una aparición especial de Lawrence y Hutcherson. “Ah, sí, ya está en Internet, ¿verdad?“, respondió ella brevemente.

El momento generó risas entre los asistentes y en redes sociales, el público identificó el momento como una confirmación de que Jennifer Lawrence regresaría a Los Juegos del Hambre en Amanecer en la Cosecha.

Fue meses atrás que se comenzó a hablar del posible regreso de la actriz y de su coestrella a Los Juegos del Hambre en la nueva entrega, una noticia que emocionó a los fans de la distopía que en 2023 estrenó su primer precuela, Balada de Pájaros Cantores.

Por su parte, Hutcherson habló sobre la posibilidad de volver como Peeta en una entrevista con Brit + Coy, donde señaló que “sería increíble”.

Después en diciembre, la noticia fue confirmada por Variety y The Hollywood Reporter, quienes mencionaban que los famosos fueron llamados para grabar un par de escenas breves que servirían como un nexo entre líneas temporales.

En el libro de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, Suzanne Collins integró varios saltos temporales, por lo que podemos ver los juegos 50 donde Haymitch participó, pero también a Katniss y Peeta en momentos breves.