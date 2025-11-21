¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’?

Cada vez hay más información sobre Los Juegos del Hambre: Amanecer en al Cosecha, después de que este jueves 21 de noviembre se diera a conocer el primer avance de la esperada película que en esta ocasión, cuenta la historia del vasallaje de Haymitch, entrañable personaje de la saga original.
Se sabe que Haymitch fue uno de los pocos ganadores del Distrito 12 y que tuvo una historia bastante intensa y trágica. Amanecer en la Cosecha aborda cómo se llevaron a cabo los juegos en los que él participó y las consecuencias de su victoria.
Él ganó con apenas 14 años de edad durante el segundo Vasallaje de los 25 de Los Juegos del Hambre. En esa ocasión, fueron 24 y no 12 los tributos que participaron en el aterrador juego, que destacó por la belleza y toxicidad de la arena.
De esta manera, sabremos a detalle como se realizaron los juegos número 50 de la historia de Panem, lo que ayudará a que muchos fans comprendan cómo fue que Haymitch se convirtió en un hombre que se esconde en el alcohol para soportar su vida, a pesar de haberse coronado como el ganador de sus juegos.
¿Cuándo se estrena Los Juegos del Hambre: Amanecer en al Cosecha?
La película se estrenará en cines el 20 de noviembre del 2026, por lo que falta un año entero para que podamos ir a los cines a disfrutar de esta nueva historia de la saga de libros.
Elenco de Amanecer en al Cosecha
La cinta cuenta con nombres destacados en el mundo de la actuación como Elle Fanning, Kieran Culkin o Maya Hawke. Este es el reparto:
- Ralph Fiennes | Presidente Snow
- Joseph Zada | Haymitch Abernathy
- Whitney Peak | Lenore Dove Baird
- Mckenna Grace | Maysilee Donner
- Jesse Plemons | Plutarch Heavensbee
- Kelvin Harrison Jr | Beetee Latier
- Maya Hawke | Wiress
- Lili Taylor | Mags Flanagan
- Ben Wang | Wyatt Callow
- Iona Bell | Lou Lou
- Molly McCann | Louella McCoy
- Elle Faning | Effie Trinket
- Kieran Culkin | Caesar Flickerman