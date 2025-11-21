¿Cuándo se estrena ‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’?

Cada vez hay más información sobre Los Juegos del Hambre: Amanecer en al Cosecha, después de que este jueves 21 de noviembre se diera a conocer el primer avance de la esperada película que en esta ocasión, cuenta la historia del vasallaje de Haymitch, entrañable personaje de la saga original.

Se sabe que Haymitch fue uno de los pocos ganadores del Distrito 12 y que tuvo una historia bastante intensa y trágica. Amanecer en la Cosecha aborda cómo se llevaron a cabo los juegos en los que él participó y las consecuencias de su victoria.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha será la mejor película del 2026. Cero dudas pic.twitter.com/PAugtNzk4t — Lic's Alon 🏹🐍🐦‍⬛ (@410ns0M4) November 20, 2025

Él ganó con apenas 14 años de edad durante el segundo Vasallaje de los 25 de Los Juegos del Hambre. En esa ocasión, fueron 24 y no 12 los tributos que participaron en el aterrador juego, que destacó por la belleza y toxicidad de la arena.

De esta manera, sabremos a detalle como se realizaron los juegos número 50 de la historia de Panem, lo que ayudará a que muchos fans comprendan cómo fue que Haymitch se convirtió en un hombre que se esconde en el alcohol para soportar su vida, a pesar de haberse coronado como el ganador de sus juegos.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del Hambre: Amanecer en al Cosecha?

La película se estrenará en cines el 20 de noviembre del 2026, por lo que falta un año entero para que podamos ir a los cines a disfrutar de esta nueva historia de la saga de libros.

Un vasallaje. 24 tributos. Y sólo habrá un ganador. 🐍🕊️ ¿List@ para ser testig@ de #LosJuegosDelHambre: Amanecer en la Cosecha?💥⚔️ pic.twitter.com/mR8zhbM9GW — Cinépolis (@Cinepolis) November 20, 2025

Elenco de Amanecer en al Cosecha

La cinta cuenta con nombres destacados en el mundo de la actuación como Elle Fanning, Kieran Culkin o Maya Hawke. Este es el reparto:

Ralph Fiennes | Presidente Snow

Joseph Zada | Haymitch Abernathy

Whitney Peak | Lenore Dove Baird

Mckenna Grace | Maysilee Donner

Jesse Plemons | Plutarch Heavensbee

Kelvin Harrison Jr | Beetee Latier

Maya Hawke | Wiress

Lili Taylor | Mags Flanagan

Ben Wang | Wyatt Callow

Iona Bell | Lou Lou

Molly McCann | Louella McCoy

Elle Faning | Effie Trinket

Kieran Culkin | Caesar Flickerman

Tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en al Cosecha