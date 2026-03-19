Gabriela de la Garza vive un melodrama médico en DOC

Gabriela de la Garza se adentra en el drama médico con DOC

El drama médico DOC, que acaba de llegar a Netflix, tiene entre sus protagonistas a Gabriela de la Garza, quien interpreta a Ximena Franco, una psiquiatra brillante y directora médica que enfrenta un pasado lleno de heridas cuando su exesposo, el doctor Andrés Ferrara —interpretado por Juan Pablo Medina— reaparece en su vida tras perder doce años de memoria.

“Es una mujer que ha pasado por dolores muy fuertes y por problemas muy complejos. Cuando él pierde doce años de memoria, intenta recuperar la relación con ella, pero su vida ya está en otro lugar. No es que lo haya olvidado, pero sí lo tiene en otro sitio de su corazón”, explicó la actriz a La Razón.

Aunque ha interpretado psicólogas en el pasado, De la Garza aseguró que este proyecto representó su primer acercamiento real al universo médico dentro de la ficción.“Es la primera vez que hago una doctora como tal. Los dramas médicos son casi un género en sí mismos”, señaló.

Para lograr credibilidad, el elenco se sometió a una preparación intensiva antes del rodaje, que se realizó en Bogotá. “Estuvimos dos semanas antes de empezar las grabaciones ensayando y estudiando. Las escritoras nos mandaron un glosario enorme con términos médicos, enfermedades y procedimientos. Además visitamos hospitales e hicimos prácticas”, relató.

Gabriela de la Garza se adentra en el drama médico con DOC ı Foto: Especial

La experiencia más impactante ocurrió cuando pudieron observar la dinámica real de los médicos en un hospital. “La primera vez que entramos a terapia intensiva salí absolutamente drenada. Ver lo que viven en un solo día es brutal”, recordó.

Con más de dos décadas de trayectoria, la actriz también reflexionó sobre la transformación de la televisión latinoamericana y el lugar que hoy ocupan las series.

“Yo empecé hace 25 años y en ese momento no existían las series. Todo era telenovela. Me siento muy afortunada de haber sido pionera en proyectos como Las Aparicio o Capadocia. Este formato ha evolucionado muchísimo y responde a lo que el público quiere ver”.

Para De la Garza, DOC logra algo poco común: mantener la emoción del melodrama clásico con una producción contemporánea.

“Es un melodrama bien hecho, con una factura impecable y un reparto increíble. Además aprendimos mucho de la producción colombiana, que tiene un nivel altísimo”.

La actriz también celebró que las historias actuales presenten personajes femeninos más complejos y profesionales.

“Lo que contamos en pantalla es un reflejo de lo que vivimos en la vida real. Hoy vemos mujeres psiquiatras, ingenieras, directoras de compañías. Me encanta representar a mujeres en todas esas facetas”.

Mientras el público descubre los primeros episodios de DOC, De la Garza ya piensa en su siguiente reto: volver al teatro tras el éxito de la comedia Dos locas de remate, que protagonizó junto a Susana Zabaleta.

“Extraño muchísimo el escenario. La comedia me encanta y trabajar con Susana fue fantástico. Quiero regresar al teatro pronto”, adelantó.

Por ahora, la actriz celebra que el público finalmente pueda ver una serie que, más allá de los casos médicos, habla de memoria, culpa, redención y segundas oportunidades.

“Salvar vidas no es sólo cuestión de ciencia”, concluyó, “también tiene que ver con escuchar las historias humanas detrás de cada paciente”.

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MSL