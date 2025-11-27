La serie de ciencia ficción Stranger Things, considerada una de las más influyentes de la última década, inició ayer su quinta temporada; con ello llega el cierre definitivo de la historia del Upside Down.

Con el estreno del Volumen 1 de los capítulos de esta entrega final, los seguidores comenzaron a plantear en redes sociales diversas interrogantes sobre el rumbo de la trama. Uno de los temas más comentados es qué pasó con Will.

En La Razón, te compartimos una breve explicación del final de la primera parte de la temporada para que resuelvas todas tus dudas.

¿Qué pasó con Will de Stranger Things en la primera parte de la temporada 5? Checa la explicación

Si decidiste mirar los primeros 4 episodios que conforman el Volumen 1 de la temporada 5 de Stranger Things, te estarás preguntando qué pasó con Will.

Diversas pistas que fueron surgiendo en esta primera parte sugieren que Will habría sido el primer sujeto de prueba de Vecna desde la primera temporada. Su vínculo con él le permite percibir las acciones y visiones de los Demogorgons, pues una parte de Vecna permanece dentro de Will.

Gracias a la intervención de Robin, quien lo anima a confiar en sí mismo, Will logra por fin aceptar ese poder interno que heredó de Vecna. El resultado sorprendió a todos los espectadores.

Will alcanza un nivel de fuerza semejante al de Eleven y consigue eliminar a tres Demogorgons de manera simultánea. Esto nos hace pensar, al menos por ahora, que el joven es incluso más fuerte que ella.

Pero esto sólo fue una pequeña prueba de lo que él puede hacer. El alcance real de sus habilidades aún está por definirse y los fanáticos de Stranger Things esperan con ansias el Volumen 2 de la temporada 5 para conocer el desarrollo que tendrá este personaje.

Estas son las fechas en que se estrenarán los capítulos de la temporada 5 de Stranger Things

Los capítulos de Stranger Things 5 se estrenarán en tres partes:

El Volumen 1: Se estrenó ayer miércoles 26 de noviembre de 2025.

El Volumen 2: Jueves 25 de diciembre de 2025.

El episodio final: Miércoles 31 de diciembre de 2025.

La temporada 5 de serie está integrada por 8 capítulos en total; Netflix decidió dividirlos en volúmenes. Esta entrega significa el final de una serie que se volvió un fenómeno mundial al conquistar los corazones de los amantes de las historias de ciencia ficción.