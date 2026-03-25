Lupita Villalobos dice que lleva ‘varios divorcios’ y enciende rumores de separación de su esposo | VIDEO

Lupita Villalobos se encuentra en el ojo del huracán desde hace varios días que en redes sociales comenzó a circular el rumores sobre su supuesto divorcio a solo seis meses de haberse casado con Juan Luis, su actual pareja.

Los rumores de la posible infidelidad del esposo de Lupita Villalobos fueron tan fuertes que incluso la modelo de Internet salió a hablar sobre las especulaciones, donde admitió que atravesaba un momento complicado en su relación.

Lupita Villalobos responde a rumores de infidelidad ı Foto: IG lupitavillalobossbeltran

“Despierto y veo el Internet y resulta que ‘me fueron infiel’? ¿Qué? ¡Claro que no! Juan no me ha sido infiel, tranquilos”, escribió. “Estamos pasando por un momento complicado en nuestra relación, pero no tiene nada que ver con infidelidad y engaños”, aclaró.

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Además, cuestionó la lógica detrás de los rumores de infidelidad: “¿Ustedes creen que si me hubiera sido infiel yo estaría tan tranquila? En serio, PAREN con esa mentira”.

Se encienden los rumores de divorcio de Lupita Villalobos

Este martes 24 de marzo se estrenó un nuevo episodio del podcast “¿Qué le importa?” de ‘El Capi’ Pérez, donde la influencer fue cuestionada sobre qué es lo que más le importa en la vida tras haber logrado ya tanto.

Ella responde entre risas “varios divorcios”. La declaración aunque parecía broma generó sorpresa entre los Internautas, ya que la famosa se ha divorciado solo en una ocasión de su primer esposo.

Después, admitió que su meta en la vida actualmente es tener paz, por lo que no tiene miedo de dejar de lado aquello que no le hace encontrarse en ese estado.

“Te voy a ser bien honesta, el día de hoy lo que más me importa es mi paz. Creo que cuando tenemos paz es porque todo está bien en tu vida. Muchas veces estamos en la búsqueda de la felicidad y creemos que tiene que ser una constante, pero son picos”, explicó.

Siguió: “Cuando tienes felicidad en tu vida llegas a un punto en el que estás en paz (…) Si algo no me da paz ahorita en mi vida para afuera. Cuando valoras tu paz pones límites, haces filtros, seleccionas más tu ambiente, tus personas, incluso hasta tu trabajo”, dijo Villalobos.

Al público le llamó la atención estas recientes declaraciones de Lupita Villalobos, ya que el público asegura que con esto la famosa confirma de manera indirecta que se separó de su esposo. Esto ocurre también entre rumores de separación de Kass Quezada ‘Quesito’ de su novio; ambas conforman el podcast Las Alucines.